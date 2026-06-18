Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη βρέθηκε η Δέσποινα Βανδή στην τελετή απονομής των Βραβείων Ίρις 2026, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, συγκεντρώνοντας σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο του κινηματογράφου και των τεχνών.

Το αγαπημένο ζευγάρι τράβηξε τα βλέμματα κατά την άφιξή του, ποζάροντας χαμογελαστό στον φωτογραφικό φακό. Και οι δύο επέλεξαν εμφανίσεις σε μαύρους τόνους, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να ξεχωρίζει με ένα κομψό, εφαρμοστό φόρεμα με σκίσιμο στο πόδι και κοντό καρέ χτένισμα. Ο Βασίλης Μπισμπίκης προτίμησε ένα πιο casual σύνολο, συνδυάζοντας παντελόνι, T-shirt και αρβυλάκια.

Η παρουσία του ηθοποιού στην εκδήλωση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρωταγωνιστεί στη «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, μία από τις ταινίες που ξεχώρισαν στη φετινή διοργάνωση με συνολικά 12 υποψηφιότητες. Τελικά, η ταινία απέσπασε το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου, το οποίο απονεμήθηκε στη Μπέττυ Αρβανίτη.

Οι μεγάλοι νικητές των Βραβείων Ίρις 2026

Μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς αναδείχθηκε η ταινία «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ», η οποία απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Μοντάζ, Πρωτότυπης Μουσικής και Ήχου.

Το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου κατέκτησε ο Χρήστος Πασσαλής για το «Beachcomber», ενώ η Χαρά Κυριαζή τιμήθηκε με το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην «Αρκουδότρυπα».

Στις ερμηνείες δεύτερων ρόλων, το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου απονεμήθηκε από κοινού στους Χρήστο Βαλαβανίδη («Δεξιώσεις») και Αντώνη Τσιοτσιόπουλο («Μικρές Ανάσες»), ενώ το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου μοιράστηκαν η Γιούλα Μπούνταλη για το «Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ» και η Μπέττυ Αρβανίτη για τη «Σπασμένη Φλέβα».

Η φετινή τελετή επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη δυναμική του ελληνικού κινηματογράφου, με δημιουργούς, ηθοποιούς και επαγγελματίες του χώρου να γιορτάζουν τις σημαντικότερες κινηματογραφικές παραγωγές της χρονιάς.