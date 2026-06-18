Η Ντέιβι Τσέις, η οποία έγινε γνωστή από τον ρόλο της ως Λίλο στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Lilo & Stitch», ζούσε μια βασανισμένη ζωή τους μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου της, με φίλους και αγαπημένα της πρόσωπα να προσπαθούν απεγνωσμένα να τη βοηθήσουν, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν, στην California Post.

Ο Τζον Ράιαν, που εκπροσωπούσε την ηθοποιό για περισσότερο από μία δεκαετία, αποκάλυψε ότι ο ίδιος και η ετεροθαλής αδελφή της, Γκάια Μπράουν, είχαν επιστρατεύσει τη βοήθεια ιδιωτικού ερευνητή περίπου έναν χρόνο πριν, προκειμένου να την εντοπίσουν και να της εξασφαλίσουν βοήθεια. Όπως ανέφερε, στα τέλη του 2025 ενημερώθηκε για την ύπαρξη ενός βίντεο που φέρεται να έδειχνε την Τσέις σε σοκαριστικά αδύναμη κατάσταση και να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην περιοχή Σκίντ Ρόου. Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αργότερα αποσύρθηκε, έδειχνε την ηθοποιό εξαιρετικά αδύνατη και σχεδόν αναίσθητη στο πάτωμα ενός χώρου που έμοιαζε με σκηνή ή τροχόσπιτο.

Σύμφωνα με τον Ράιαν, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά μαζί της λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, με στόχο να τη μεταφέρει για θεραπεία, όμως μέχρι να φτάσει στη Σκίντ Ρόου, η ηθοποιός είχε «εξαφανιστεί». Ο ίδιος και η Γκάια Μπράουν σχεδίαζαν, αφού πρώτα τη βοηθούσαν να αναρρώσει στο Λος Άντζελες, να την εισαγάγουν σε κέντρο αποκατάστασης στην Κόστα Ρίκα, το οποίο ανήκε σε φίλο του.

«Ήμασταν τόσο κοντά στο να τη βρούμε. Η Ντέιβι ήταν το πιο γλυκό και φωτεινό αστέρι στο Χόλιγουντ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι αλήθεια. Η κληρονομιά και το έργο της θα ζουν για πάντα», δήλωσε στην California Post.

Παράλληλα, ο Ράιαν αποκάλυψε ότι εργαζόταν σε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Finding Lilo», το οποίο θα κατέγραφε την προσπάθεια εντοπισμού της ηθοποιού, προσθέτοντας ότι μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την παραγωγή.

Ο μάνατζέρ της εξέφρασε επίσης έντονες αντιρρήσεις για μια καμπάνια στο GoFundMe που, όπως υποστηρίζει, δημιουργήθηκε από άνδρα που παρουσιάζεται ως σύντροφός της. «Προφανώς, ένας άνδρας που ισχυρίζεται ότι είναι ο “σύντροφός” της και τον οποίο κανένας από τους φίλους ή την οικογένειά της δεν γνωρίζει, δημιούργησε ένα GoFundMe “εκ μέρους της και της οικογένειάς της”, ορίζοντας την ίδια ως διοργανώτρια. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι η Ντέιβι διαθέτει λογαριασμό εμπιστοσύνης στη SAG που καλύπτει όλα τα έξοδα», δήλωσε στην California Post.

Η σχετική καμπάνια είχε συγκεντρώσει περίπου 1.400 δολάρια από τον στόχο των 5.500 δολαρίων. Ο διοργανωτής, Ρόι Ερνάντες, ο οποίος παρουσιάζεται ως σύντροφός της, δεν διευκρίνισε πού θα διατεθούν τα χρήματα.

Η Τσέις απέκτησε σημαντική αναγνωρισιμότητα από τον ρόλο της ως Λίλο στην ταινία του 2002 «Lilo & Stitch» και στη συνέχεια γνώρισε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία ως Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία «The Ring». Ωστόσο, η τελευταία δεκαετία της ζωής της σημαδεύτηκε από περιόδους εθισμού και αστεγίας.

Σύμφωνα με το TMZ, η Ντέιβι Τσέις πέθανε στις 17 Ιουνίου από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη στο αίμα. Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο εξαιτίας σοβαρού υποσιτισμού.

Την περίοδο του θανάτου της, η ηθοποιός είχε να εμφανιστεί σε κινηματογραφική ή τηλεοπτική παραγωγή περίπου μία δεκαετία. Οι τελευταίοι πρωταγωνιστικοί της ρόλοι ήταν στην ταινία τρόμου «Jack Goes Home» και στο θρίλερ «American Romance» το 2016.

Ο Ρόι Ερνάντες αποχαιρέτησε τη σύντροφό του μέσα από το GoFundMe, γράφοντας:

«Μετά από μια δύσκολη παιδική ηλικία και μια επώδυνη ρήξη με την οικογένειά της, η Ντέιβι δεχόταν εκφοβισμό και δυσκολευόταν να βρει ασφάλεια και ευτυχία στο κέντρο του Λος Άντζελες. Όταν γνωριστήκαμε, της υποσχέθηκα ότι θα την προστατεύω και θα της προσφέρω την αγάπη και την ηρεμία που άξιζε. Μαζί βρήκαμε στιγμές ευτυχίας και ελπίδας.

Το μόνο που ήθελε ήταν ένα μέρος όπου θα μπορούσαμε να ζούμε μαζί, να αισθανόμαστε ασφαλείς και να είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, θέλω να της προσφέρω αυτό το αίσθημα σπιτιού και γαλήνης στις τελευταίες της ημέρες.

Καταλαβαίνω ότι όλοι περνάμε δυσκολίες, αλλά αν μπορείτε να βοηθήσετε, θα είμαι πραγματικά ευγνώμων για οτιδήποτε. Και αν μπορείτε να προσφέρετε μόνο μια προσευχή, θα την δεχτώ με ευγνωμοσύνη. Σας ευχαριστώ που εξετάζετε το ενδεχόμενο να μας βοηθήσετε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».