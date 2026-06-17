Τις καλοκαιρινές της στιγμές στην Τζαμάικα απολαμβάνει η 27χρονη Ελβετίδα ποδοσφαιρίστρια Αλίσα Λέμαν, η οποία φρόντισε να εντυπωσιάσει για ακόμη μία φορά τους εκατομμύρια ακολούθους της στα social media.

Μετά την απαιτητική σεζόν στην Αγγλία, όπου πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με τη γυναικεία ομάδα της Λέστερ, η Λέμαν επέλεξε λίγες στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης.

Η 27χρονη, που συχνά χαρακτηρίζεται ως η πιο σέξι ποδοσφαιρίστρια στον κόσμο, συνδύασε την αγάπη της για το ποδόσφαιρο με μια άκρως καλοκαιρινή εμφάνιση στην παραλία. Σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, εμφανίζεται να κάνει εντυπωσιακά κόλπα με την μπάλα έχοντας ως φόντο τα καταγάλανα νερά της Καραϊβικής.

Για την περίσταση φόρεσε ένα σέξι φούξια μπικίνι, το οποίο συνδύασε με αλυσίδα στη μέση, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Don’t worry about a thing» («Μην σας απασχολεί τίποτα»).