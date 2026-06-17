Με φόντο τα καταγάλανα νερά της Κέρκυρας και διάθεση απόλυτης χαλάρωσης, η Μαρία Σολωμού άνοιξε επίσημα τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν.

Η ηθοποιός βρέθηκε στο νησί για λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς και μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram φωτογραφίες από τις διακοπές της, συγκεντρώνοντας πλήθος θετικών σχολίων.

«Πρώτη απόδραση του καλοκαιριού, Corfu vol.1», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας το hashtag «ας αφήσουμε τα πάντα πίσω μας».

Στο άλμπουμ που ανάρτησε περιλαμβάνονται στιγμιότυπα από τις βουτιές και τις στιγμές χαλάρωσής της, εικόνες από περιποίηση σε σπα, αλλά και τα πιάτα που δοκίμασε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νησί.

Ξεχωριστή θέση στις φωτογραφίες είχαν και οι καλοκαιρινές εμφανίσεις της με μαγιό, οι οποίες δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Ανάμεσα στα σχόλια που τράβηξαν την προσοχή ήταν και εκείνο της Κατερίνας Παπουτσάκη, η οποία στάθηκε με χιούμορ σε μία από τις φωτογραφίες της ανάρτησης, γράφοντας: «Συγνώμη η 7 τι φάση;;;

Σοβαρή μ……….ρα».