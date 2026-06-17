Ο γνωστός ηθοποιός, Αλέκος Συσσοβίτης, βρέθηκε καλεσμένος στο The 2Night Show και, μέσα από τη συζήτησή του με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, αναφέρθηκε στην περίοδο που το AIDS άλλαξε ριζικά τη ζωή και τη συμπεριφορά μιας ολόκληρης γενιάς.

Ο ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένος, αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, πως ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από AIDS στη Μύκονο ήταν στενός φίλος του.

«Με συγκίνησες! Τα δύο πρώτα άτομα που πεθάνανε στη Μύκονο, ο ένας ήτανε κολλητός μου. 33 χρονών παιδί. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σκληρό και πολύ μεταβατική περίοδος, να περάσουμε εμείς από τον φιλελευθερισμό του σεξ, να περάσουμε ας πούμε στην αυστηρότητά του, του AIDS. Το ζητούμενο είναι ότι πέθανε πολύς κόσμος, πόνεσε πολύς κόσμος και ξαφνικά η κοινωνία σοκαρίστηκε, γιατί άλλαξε όλη της η κοινωνική συμπεριφορά».