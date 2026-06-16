Στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την παρουσιάστρια, με την Ελένη Μενεγάκη να πραγματοποιεί μια από τις σπάνιες καθημερινές της εξορμήσεις για ψώνια και περίπατο.

Απέχοντας συνειδητά από τα τηλεοπτικά πλατό και χωρίς το άγχος των καθημερινών ζωντανών εκπομπών, εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό επιλέγοντας ένα στυλ που ξεφεύγει από τις μέχρι πρότινος λαμπερές της εμφανίσεις στη μικρή οθόνη.

Για τη συγκεκριμένη έξοδο, η Ελένη Μενεγάκη επένδυσε στην άνεση χωρίς να χάσει την αίσθηση της μόδας, συνδυάζοντας κομμάτια που αποτελούν βασικές τάσεις για τη φετινή σεζόν.

Οι λεπτομέρειες του street style και η επιλογή των ρούχων

Το ενδιαφέρον των περαστικών στράφηκε αμέσως πάνω της, καθώς η Ελένη Μενεγάκη επέλεξε ένα φαρδύ, baggy τζιν παντελόνι σε ανοιχτή μπλε απόχρωση, το οποίο συνδύασε με ένα πλεκτό λευκό τοπ με κόκκινες οριζόντιες ρίγες. Από πάνω φόρεσε μια ασορτί λευκή λεπτή ζακέτα, αφήνοντας ακάλυπτη την περιοχή της κοιλιάς.

Το look ολοκληρώθηκε με απλά, flat δερμάτινα σανδάλια σε σκούρο χρώμα, ιδανικά για το περπάτημα στις πλακόστρωτες επιφάνειες του κέντρου.

Όσον αφορά τα αξεσουάρ, η Ελένη Μενεγάκη κράτησε μια διακριτική δερμάτινη τσάντα ώμου, φόρεσε ένα κλασικό ασημί ρολόι στο χέρι της και προσέθεσε μαύρα κοκάλινα γυαλιά ηλίου, τα οποία προσέδωσαν έναν πιο προσωπικό τόνο στην όλη της εμφάνιση.

Με τα μαλλιά της ελεύθερα σε χαλαρούς κυματισμούς και με φυσικό μακιγιάζ, έδειχνε να απολαμβάνει τη διαδρομή της ανάμεσα στο πλήθος, πραγματοποιώντας τις αγορές της με απόλυτα χαλαρή διάθεση.