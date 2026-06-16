Στο ιστορικό και φημισμένο κολλέγιο του Ίτον πρόκειται να ενταχθεί από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ο πρίγκιπας Τζορτζ, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, Ουίλιαμ, αλλά και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα οικοτροφεία αρρένων στον κόσμο, έχοντας φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του πλήθος μελών της βασιλικής οικογένειας, καθώς και 20 πρώην πρωθυπουργούς της Βρετανίας, ανάμεσα στους οποίους τον Ντέιβιντ Κάμερον και τον Μπόρις Τζόνσον, αλλά και κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Ίαν Φλέμινγκ και ο Τζορτζ Όργουελ.

Το παλάτι του Κένσινγκτον προχώρησε στην επίσημη γνωστοποίηση της είδησης, με σχετική δήλωση που εξέδωσε εκπρόσωπος Τύπου:

«Το παλάτι του Κένσιγκτον μπορεί να επιβεβαιώσει πως ο πρίγκιπας Τζόρτζ θα σπουδάσει στο κολέγιο Ίτον από τον Σεπτέμβριο»

Οι προδιαγραφές του σχολείου της ελίτ και το κόστος

Ο 12χρονος πρίγκιπας Τζορτζ, ο οποίος κατέχει τη δεύτερη θέση στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου μετά τον πατέρα του, θα βρεθεί σε ένα περιβάλλον που διατηρεί αυστηρές παραδόσεις από το 1440, έτος ίδρυσής του από τον βασιλιά Ερρίκο ΣΤ΄. Το ίδρυμα, που απέχει 40 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδίνου, φιλοξενεί περίπου 1.350 μαθητές ηλικίας 13 έως 18 ετών, οι οποίοι υποχρεούνται να φορούν την παραδοσιακή στολή που παραπέμπει σε φράκο.

Η φοίτηση στο συγκεκριμένο ίδρυμα απαιτεί μια σημαντική οικονομική δαπάνη, καθώς το ετήσιο κόστος αγγίζει τις 63.000 στερλίνες, ποσό που ισοδυναμεί με περίπου 72.800 ευρώ.

Το σχολείο βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση, μόλις λίγων χιλιομέτρων, από το Φόρεστ Λοντζ στο Ουίνδσορ, όπου κατοικεί η οικογένεια. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν ο νεαρός πρίγκιπας θα διαμένει εντός των κοιτώνων του οικοτροφείου ή θα μετακινείται καθημερινά από την οικία του.

Η ανατροπή στα σενάρια των βρετανικών ταμπλόιντ

Η επιλογή του Ίτον βάζει τέλος στις έντονες συζητήσεις των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία παρακολουθούν συστηματικά την εκπαιδευτική πορεία του μελλοντικού βασιλιά, από την εποχή που φοιτούσε στο νηπιαγωγείο Montessori μέχρι την πρόσφατη αποφοίτησή του από το δημοτικό σχολείο Lambrook.

Το προηγούμενο διάστημα, δημοσιεύματα του εγχώριου τύπου ανέφεραν ότι υπήρχε η πιθανότητα ο πρίγκιπας Τζορτζ να ακολουθήσει μια διαφορετική κατεύθυνση. Οι φήμες τον ήθελαν να εγγράφεται στο μικτό οικοτροφείο Marlborough, το σχολείο όπου είχε μαθητεύσει η πριγκίπισσα Κέιτ.

Σύμφωνα με όσα μετέδιδαν τότε οι ταμπλόιντ, η μητέρα του εξέταζε αυτή την εναλλακτική καθώς ήθελε να «ταρακουνήσει τα πράγματα» και να εξασφαλίσει ότι ο γιος της θα μπορούσε να σπουδάσει μαζί με την 11χρονη αδελφή του, Σάρλοτ, σενάριο που τελικά δεν επιβεβαιώθηκε.