Αποκλειστικά με τους δικούς της ρυθμούς και χωρίς καμία απολύτως πίεση επιθυμεί να οργανώσει τον γάμο της η Φαίη Σκορδά, όπως ξεκαθάρισε η ίδια κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno» την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Η παρουσιάστρια, με αφορμή μια παρουσίαση για τα ιδανικά χτενίσματα που επιλέγουν οι νύφες, σχολίασε αρχικά με χιούμορ ολοκληρώνοντας την ενότητα:

«Και στα δικά μας, οι ελεύθερες…».

Η ερώτηση για το χτένισμα και η απάντηση για το νυφικό

Η ατάκα αυτή στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει μια σειρά ερωτήσεων από την ομάδα της εκπομπής, με τους συνεργάτες της να ζητούν λεπτομέρειες για το στυλ που πρόκειται να υιοθετήσει στην τελετή, όπου θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Απαντώντας στο πάνελ για το πώς φαντάζεται την εμφάνισή της, η Φαίη Σκορδά σημείωσε:

«Τι μαλλιά θα κάνω, με το καλό όταν έρθει; Κάτσε, πρέπει πρώτα να βρούμε το ρούχο».

Το παρασκήνιο για την ημερομηνία της τελετής

Στη συνέχεια της κουβέντας, οι συνεργάτες της θέλησαν να μάθουν αν έχει προχωρήσει ο προγραμματισμός για το πότε θα γίνει το μυστήριο.

Η Φαίη Σκορδά πήρε αμέσως θέση και εξήγησε με σαφήνεια το σκεπτικό της γύρω από την επιλογή του κατάλληλου χρόνου, αναφέροντας:

«Όλα θα μπουν σε μια σειρά. Επειδή είναι κάτι που είναι ευχάριστο και θέλω να το ευχαριστηθώ, δεν είναι ότι δεν λέω ή καθυστερώ γιατί υπάρχει κάτι. Είναι απλά επειδή θέλω να το ευχαριστηθώ, να γίνει με άνεση, να μη γίνει με πίεση. Πιεζόμαστε για όλα, να πιεστούμε και γι’ αυτό που είναι χαρά;».