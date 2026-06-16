Σε μια βαθιά προσωπική αποκάλυψη για τις σοβαρές διατροφικές διαταραχές και τον αυτοτραυματισμό που σημάδεψαν το παρελθόν της προχώρησε η Μαίρη Συνατσάκη, περιγράφοντας τη σκληρή μάχη που έδωσε επί μία δεκαετία για να ξεφύγει από τον έλεγχο της νευρικής ανορεξίας και της βουλιμίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «Μαθήματα Ζωής», η Youtuber εξήγησε πως η διαστρεβλωμένη εικόνα για το σώμα της ξεκίνησε από την παιδική της ηλικία, επηρεασμένη από τα πρότυπα των media της εποχής.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ήμουν πάρα πολύ μικρή όταν άρχισε να με απασχολεί η όψη του σώματός μου, περισσότερο από αυτό που θεωρώ ότι είναι οκ για την ηλικία των 10 ετών. Ξεκίνησα με το να βγάλω το βραδινό από την εξίσωση. Ήμουν 12 ετών. Πεινούσα και έλεγα στον εαυτό μου “πιες λίγο νερό”».

Τα ακραία γεύματα, τα ψέματα και ο δεκαετής κύκλος της βουλιμίας

Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο όταν η Μαίρη Συνατσάκη έφτασε στην ηλικία των 15 ετών, με την καθημερινότητά της να περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τις θερμίδες και την καταγραφή της τροφής.

Περιγράφοντας εκείνη τη φάση, η ίδια εξομολογήθηκε:

«Τα πράγματα είχαν γίνει πολύ δύσκολα. Μπορεί να έφτιαχνα ένα τοστ και να ήταν αυτό το μοναδικό μου γεύμα για όλη την ημέρα. Στις πιο δύσκολες περιόδους, έπινα μόνο έναν χυμό. Μετρούσα θερμίδες, σκεφτόμουν συνεχώς τι είχα φάει και πόσο είχα φάει.

Αδυνάτισα πάρα πολύ και τότε έγινε εμφανές για το περιβάλλον μου και άρχισε να παρατηρεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μετά εγώ άρχισα τα ψέματα, όταν μπήκε πιο έντονα το κομμάτι της βουλιμίας και έπρεπε να καλύψω τα ίχνη μου.

Έλεγα ότι θα βγω με φίλους, αλλά δεν έβγαινα. Έπαιρνα φαγητό, το κατανάλωνα και μετά προκαλούσα εμετό. Πολύ φαγητό, μπορούσα να φάω ολόκληρη πίτσα ή ένα οικογενειακό παγωτό. Μετά ακολουθούσαν οι έντονες ενοχές».

Αυτή η επίπονη ρουτίνα δεν ήταν μια σύντομη φάση, αλλά μια κατάσταση που διήρκησε για πολλά χρόνια, προκαλώντας της έντονα συναισθήματα ματαίωσης.

«Αυτός ο κύκλος είναι λίγο βία, λίγο θυμός. Ο κύκλος τον βουλιμικών επεισοδίων μπορεί να κράτησε σχεδόν δέκα χρόνια. Κάθε μέρα ξυπνούσα με την ελπίδα ότι δεν θα συμβεί ξανά και τελικά συνέβαινε. Ματαιωνόμουν πάρα πολύ.

Μπορεί να τα κατάφερνα για δύο ημέρες, αλλά την τρίτη όλα ξεκινούσαν από την αρχή. Η πραγματική λέξη με την οποία περιέγραφα τον εαυτό μου ήταν “αηδία”. Αυτό έβλεπα και έξω. Έβλεπα το εσωτερικό μου χάος και αισθανόμουν χάλια. Είναι πολύ άσχημο να χάνεις κάθε μέρα τη μάχη», συμπλήρωσε.

Η πίεση των Πανελλαδικών, οι κρίσεις πανικού και ο αυτοτραυματισμός

Η κορύφωση της ψυχολογικής πίεσης συνέπεσε με μια περίοδο έντονων αλλαγών και κρίσεων στην προσωπική και οικογενειακή της ζωή, κατά τη διάρκεια των σχολικών της εξετάσεων.

Η Μαίρη Συνατσάκη αναφέρθηκε στις συνθήκες εκείνης της περιόδου, αποκαλύπτοντας τον χωρισμό των γονιών της αλλά και μια τοξική σχέση που βίωνε παράλληλα:

«Ήμουν σε μια δύσκολη σχέση με έναν άνθρωπο που μου ασκούσε πολλή κριτική. Δεν γνώριζε τι πραγματικά μου συνέβαινε, κανένας δεν ήξερε».

Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν σε σωματική και ψυχική κατάρρευση, με την ίδια να περιγράφει την εμφάνιση των πρώτων κρίσεων πανικού αλλά και τις πράξεις αυτοτραυματισμού που κρατούσε κρυφές από όλους:

«Ξεκίνησαν οι κρίσεις πανικού. Ένα βράδυ πετάχτηκα από τον ύπνο μου χωρίς να μπορώ να αναπνεύσω και ξεκίνησε το τρέμουλο, οριακά υστερικό. Μετά ήμουν σαν να έχω φάει ξύλο. Εκείνη την περίοδο ξεκίνησαν δειλά δειλά και κάποια κομμάτια που είχαν να κάνουν με αυτοτραυματισμό. Πάλι δεν το ήξερε κανείς, κάλυπτα τα σημάδια».