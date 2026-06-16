Αντιμέτωπος με ξαφνικά προβλήματα άγχους έρχεται το τελευταίο διάστημα ο Πάνος Μουζουράκης, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουνίου, λίγη ώρα πριν από τη ζωντανή του εμφάνιση στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη δυσκολία που βιώνει, ο καλλιτέχνης δήλωσε με ειλικρίνεια:

«Τώρα τελευταία, παθαίνω κρίσεις πανικού μέσα στην μέρα ακόμα και όταν δεν έχω κάποια εμφάνιση. Αλλά η σκηνή μπορεί να βοηθήσει σε αυτό».

Παράλληλα, ο Πάνος Μουζουράκης αναφέρθηκε στην παρουσία των δικών του ανθρώπων στον χώρο της συναυλίας, εξηγώντας πώς αυτή επιδρά στην ψυχολογία του αλλά και πώς η σύντροφός του συμμετέχει στη δημιουργική του διαδικασία.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής ανέφερε:

«Έχω άγχος που σήμερα είναι εδώ η οικογένειά μου. Παράλληλα όμως είμαι και χαρούμενος. Η γυναίκα μου κάποιες φορές μου κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τα τραγούδια μου και τα λαμβάνω υπόψιν».

Στη συναυλία βρέθηκαν τόσο η σύζυγος όσο και τα παιδιά του, με τον ίδιο να μην κρύβει το δημιουργικό στρες που του προκαλεί η παρουσία τους στο κοινό, παρά τη δεδομένη χαρά για τη στήριξή τους.