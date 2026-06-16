Μια απρόσμενη τηλεοπτική στιγμή εκτυλίχθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Το πρωινό» την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, όταν ο Γιώργος Λιάγκας αποφάσισε να καλέσει με βιντεοκλήση τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, την ώρα που η καλεσμένη του, Έλενα Τσαγκρινού, μιλούσε για τον έρωτά τους.

Ο παρουσιαστής έκανε την αιφνιδιαστική σύνδεση λέγοντας: «Λάμπρο, είσαι στον αέρα! Μην πεις καμιά βλακεία! Τι κάνεις ρε Λάμπρο; Εδώ έχω το κορίτσι σου, της κάνω συνέντευξη. Ρε τι της έχεις κάνει κι είναι τόσο ερωτευμένη μαζί σου;».

Από την πλευρά του, ο δημοσιογράφος ανταποκρίθηκε άμεσα και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για την ποιότητα του χαρακτήρα της τραγουδίστριας:

«Είναι πολύ καλό παιδί, αυτό είναι το βασικό. Είναι χρυσό παιδί. Εκτιμώ το πόσο αγαπάει την οικογένειά της και πόσο δουλεύει η ίδια για να αποκτήσει ξανά στη δουλειά της αυτό που της αξίζει. Δύο κορυφαίες τραγουδίστριες του χώρου – δεν θα πω ποιες – μόλις μάθανε για μας, μου στείλανε μήνυμα για το τι καλό παιδί είναι. Όλοι αυτό μου λένε κι αυτό στις μέρες μας έχει μεγάλη σημασία, δεν το βρίσκεις εύκολα».

Παράλληλα, ο ίδιος σχολίασε πως η σύντροφός του είναι «από κοντά ακόμα πιο όμορφη», ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που η Έλενα Τσαγκρινού διαχειρίζεται τον ρόλο της ως μητέρα αλλά και τις σχέσεις του παρελθόντος:

«Το παιδί είναι η ζωή της! Τον άνθρωπο που γνωρίζεις, τον δέχεσαι και τον αγαπάς γι’ αυτό ακριβώς που είναι. Βλέποντας πόσο αγαπάει το παιδί και την οικογένειά της και τι καλή σχέση έχει με τον πρώην σύντροφό της, είναι ένας λόγος παραπάνω για να την εκτιμάς. Οπότε είναι ό,τι καλύτερο».

«Είναι απίστευτος άνθρωπος, είναι gentleman»

Η Έλενα Τσαγκρινού δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για το νέο αυτό κεφάλαιο στη ζωή της, το οποίο μετρά ήδη τρεις μήνες, ξεκαθαρίζοντας πως η γνωριμία τους προέκυψε αφού είχε μείνει για μισό χρόνο ελεύθερη.

Αναφερόμενη στον σύντροφό της, εξομολογήθηκε:

«Ήταν να γίνει αυτή η γνωριμία. Τον ρώτησα αν με γνώριζε πριν, φυσικά με ήξερε. Κι εγώ τον ήξερα τον Λάμπρο, φυσικά. Εγώ είχα μία αδυναμία στον παππού, προφανώς… Έχω μία τεράστια αδυναμία στην ιστορία, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολλά παραπάνω ο Λάμπρος, τον γνωρίζετε πιστεύω πολύ καλά. Είναι απίστευτος άνθρωπος. Έχω συγκλονιστεί με τον άνθρωπό μου, δεν έχω λόγια. Είμαστε μαζί περίπου ένα τρίμηνο. Ήμουν μισό χρόνο ελεύθερη ήδη».

Η ίδια έσπευσε να τονίσει τη γνησιότητα των συναισθημάτων τους πέρα από ταμπέλες και επαγγελματικές ιδιότητες:

«Είναι αληθινό όλο αυτό που συμβαίνει. Δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τη δουλειά του καθενός και με την εικόνα του».

Όσο για τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει στην καθημερινότητά τους, η Έλενα Τσαγκρινού πρόσθεσε:

«Ήταν gentleman. Προσέχει την κοπέλα του, θέλει να την έχει βασίλισσα. Και με θαυμάζει. Όπως και εγώ τον θαυμάζω, γιατί χρειάζεσαι δίπλα σου ανθρώπους να σε ανεβάζουν ψυχολογικά».

Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε και το γεγονός ότι ο δημοσιογράφος μοιράζεται το ίδιο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πλατό με την πρώην σύντροφό του, Έλενα Κώνστα, με την τραγουδίστρια να απαντά αφοπλιστικά:

«Είδες πόσο καλή είμαι; Είμαι πολύ καλή. Το ίδιο θα πει κι ο σύντροφος φαντάζομαι. Από τη στιγμή που δεν μου δίνει δικαίωμα, όλο αυτό είναι απλά μία εικόνα».

Η κοινή πορεία με τον DJ Stephan και η επιστροφή στο τραγούδι

Σε ένα άλλο μέρος της συνέντευξης, η Έλενα Τσαγκρινού μίλησε για την ανατροφή του σχεδόν δίχρονου γιου της, Ηρακλή, εξηγώντας τη συνειδητή της απόφαση να κάνει ένα διάλειμμα από τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες:

«Ήταν συνειδητή επιλογή μου να αποτραβηχτώ κάποια στιγμή λόγω της μητρότητας, για να είμαι στο μωρό. Να περάσουμε πολύ χρόνο μαζί, πέρασα πολύ χρόνο μαζί του. Ήταν αυτός ο πρώτος χρόνος με τον μπέμπη, ξέρεις, που είναι λίγο δύσκολο. Τώρα ο Ηρακλής είναι σχεδόν 2 ετών. Ήθελα πολύ να κάνω παιδί. Δεν το έχω μετανιώσει σε καμία περίπτωση. Εννοείται το παιδάκι μου πάνω απ’ όλα, και νομίζω ότι έκανα πάρα πολύ καλά, γιατί έχω όλο τον δρόμο μπροστά μου και τη διάθεση, με τη δυναμική μου, να πατήσω τα πόδια μου στη δουλειά».

Παράλληλα, αναφέρθηκε με πολύ θετικά λόγια στον πρώην σύντροφό της, DJ Stephan, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό κλίμα που διατηρούν για χάρη του παιδιού:

«Είναι φανταστικός μπαμπάς. Δεν έχω κανένα παράπονο, ευτυχώς. Έχουμε μία σχέση πολύ υγιή. Δεν θέλουμε το παιδί να εισπράττει το οτιδήποτε τοξικό. Τα έχουμε βρει πάρα πολύ καλά, οπότε δεν υπάρχει κάτι αρνητικό μεταξύ μας».

Όπως εξήγησε, η καθημερινότητά τους βασίζεται στο μοντέλο της συνεπιμέλειας:

«Έχουμε συνεπιμέλεια. Είμαστε πάντα σε επικοινωνία και το παιδί μάς βλέπει και τους δύο, όπως πρέπει. Πιστεύω πως με στηρίζει και πάντα θέλει το καλύτερο για μένα. Όπως κι εγώ για εκείνον. Χαίρομαι να τον δω με μία νέα σύντροφο, να προχωρήσει τη ζωή του, να κάνει ό,τι θέλει. Είναι υγιές αυτό».

Όσον αφορά τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα και τους καλλιτέχνες με τους οποίους θα ήθελε να βρεθεί στην ίδια σκηνή, η ίδια κατέληξε:

«Η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι για μένα το νούμερο ένα. Κορυφή, αναλλοίωτη. Θέλω πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί της, όπως και με τον Αντώνη Ρέμο, δεν το έχω κάνει».

Η κουβέντα έκλεισε με μια προσωπική της διαπίστωση για τον τρόπο που επιλέγει πλέον να κινείται σε όλα τα επίπεδα:

«Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα να πηγαίνεις αργά στη ζωή. Εγώ τείνω προς τα εκεί. Αργά και σταθερά και ό,τι φέρει».