Στην προσωπική του εξέλιξη ως άνθρωπος, αλλά και στη στάση του μέσα στη σχέση του, αναφέρθηκε ο τραγουδιστής, Χρήστος Μάστορας.

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «Face Off» με τον Ντέμη Νικολαΐδη, ο τραγουδιστής σημείωσε ότι παλαιότερα, όταν θεωρούσε πως είχε δίκιο σε μια κατάσταση, δεν το συζητούσε περαιτέρω, μια στάση που πλέον έχει αλλάξει.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, λέγοντας πως τον έχει βοηθήσει να κατανοήσει ότι δεν έχει σημασία ποιος έχει δίκιο, αλλά η ισορροπία μέσα στη σχέση.

«Είναι λάθος που θεωρούσα παλιά ότι επειδή είχα δίκιο σε κάτι, δεν χρειαζόταν να ασχοληθώ με αυτό. Είναι πολύ λάθος, το αντιλαμβάνομαι μετά από πολύ καιρό. Έχω αρχίσει και στη σχέση μου και κατευνάζω το συναισθήματα του να επιβληθώ, γιατί έχει να κάνει και με ποιον έχεις απέναντι. Η Γαρυφαλλιά με έχει βοηθήσει να αντιληφθώ ότι δεν έχει σημασία να βρούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος είναι από πάνω».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι προστατεύει τον εαυτό του, παρουσιάζοντας μια περσόνα στη σκηνή: «Πάντα σαν άνθρωπος κρατούσα κάτι για εμένα, έφτιαχνα μία περσόνα για να μπορώ να ανεβαίνω πάνω στη σκηνή και στις συνεντεύξεις. Πάντα φοβόμουν να εκθέσω τον πραγματικό μου εαυτό στον κόσμο. Η κριτική στον πραγματικό σου εαυτό είναι πιο σκληρή από ό,τι στην περσόνα σου. Μου αρέσει ο εαυτός μου, αλλά θέλω να τον μοιράζομαι με τους ανθρώπους που αγαπώ. Δεν θέλω να εμπιστευτώ την αγνή μου ψυχή σε όλον τον κόσμο».