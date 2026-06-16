Ο άλλοτε αστέρας του Χόλιγουντ, Τζέιμς Φράνκο, έχει προκαλέσει ανησυχία στους χρήστες του διαδικτύου, μετά την εμφάνισή του σε μια σειρά από παράξενα βίντεο στο TikTok, στα οποία κάνει λόγο για «σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν», αποκαλύπτοντας ότι είδε έναν… εξωγήινο στο γκαράζ του.

Ο Φράνκο απομακρύνθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας το 2018, όταν βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά. Έκτοτε διατήρησε χαμηλό προφίλ, ενώ η υπόθεση οδήγησε και στο τέλος της μακροχρόνιας φιλίας και συνεργασίας του με τον Σεθ Ρόγκεν.

Τώρα, ο πρώην ηθοποιός φαίνεται να έχει δημιουργήσει λογαριασμό στο TikTok, δημοσιεύοντας μια σειρά από αλλόκοτα βίντεο, στα οποία περπατά νευρικά πέρα δώθε και συμπεριφέρεται με ασυνήθιστο τρόπο.

Σε ένα από αυτά, το οποίο αρκετοί χρήστες αμφισβήτησαν, κάνοντας λόγο για πιθανό περιεχόμενο τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζεται να φορά ένα μπλε μπλουζάκι με το όνομα «Bruce Robinson» και να κινείται συνεχώς μέσα σε ένα δωμάτιο.

«Γεια σας παιδιά, είμαι ο Τζέιμς Φράνκο. Εγώ, ο πραγματικός Τζέιμς Φράνκο. Είμαι εδώ στο σπίτι μου. Δεν προωθώ τίποτα, εντάξει; Δημιούργησα αυτόν τον λογαριασμό γιατί συμβαίνουν κάποια πολύ σοβαρά πράγματα. Κοιτάξτε, αυτό είναι αληθινό. Είμαι εγώ, όχι AI, τίποτα τέτοιο. Θα μπορούσε ένας AI Τζέιμς να κάνει αυτό;», ακούγεται να λέει.

Στη συνέχεια γράφει το όνομα του νέου του λογαριασμού, @jamesfranco2319, σε ένα χαρτί και συνεχίζει: «Αυτός είμαι εγώ. Για όσους γνωρίζουν. Συμβαίνουν κάποια σοβαρά πράγματα και γι’ αυτό επικοινωνώ μαζί σας. Ίσως να φαίνομαι τρελός και να αναρωτιέστε τι συμβαίνει. Δεν μπορώ να πω πολλά αυτή τη στιγμή. Θέλω απλώς να με ακολουθήσετε και τότε θα ξέρω ποιοι είναι μαζί μου. Θα σας δείξω κάποια τρελά πράγματα. Απλώς ακολουθήστε με».

@jamesfranco2319 I can’t say to much right now. But stick around and I promise it will all make sense. ♬ original sound – James Franco

Σε επόμενο βίντεο, εμφανίζεται ταραγμένος και ισχυρίζεται ότι αυτό που ήθελε να πει στους ακολούθους του ήταν πως είδε εξωγήινο. Το περιστατικό, όπως περιγράφει, συνέβη ενώ βρισκόταν στο γκαράζ του, επιμένοντας ότι δεν πρόκειται για αστείο ή σκηνοθετημένο περιεχόμενο.

«Είδα κάτι που ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ στο γκαράζ μου», γράφει στη λεζάντα του βίντεο.

«Λοιπόν, παιδιά, ήμουν στο γκαράζ μου και το είδα… θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν κάνω πλάκα, αυτό είναι αληθινό… νομίζω ότι είδα εξωγήινο, το λέω. ΕΝΑΝ ΕΞΩΓΗΙΝΟ. Θα σας δείξω το σημείο που τον είδα. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν έχω πιστόλι ή κάτι – το “όπλο” μου είναι η κάμερα για να σας το δείξω. Δεν είμαι τρελός, θα σας το δείξω», ακούγεται να λέει, δείχνοντας το σημείο όπου είδε τη φιγούρα.