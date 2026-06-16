Η Αργεντινή πορνοστάρ, Κιτάνα Μοντάνα, ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη για να υποστηρίξει την εθνική ομάδα της χώρας της στο Μουντιάλ.

Δηλώνοντας βέβαιη για την επιτυχία της Αργεντινής, η Μοντάνα ανέφερε ότι θέλει να βρεθεί κοντά στους φιλάθλους και να γιορτάσει μαζί τους. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι σε περίπτωση νίκης της ομάδας σκοπεύει να γυρίσει μια «ειδική σκηνή», ενώ δεν έκρυψε την επιθυμία της να αναλάβει ακόμα και τον ρόλο της επίσημης μαζορέτας της εθνικής ομάδας.

«Είμαι σίγουρη ότι θα κερδίσουμε ξανά. Θέλω να είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ομάδα και να γιορτάσω με όλους», δήλωσε η πορνοστάρ στη New York Post.

Η Μοντάνα δήλωσε επίσης ότι, αν της δινόταν η ευκαιρία, θα άφηνε την καριέρα της στις ταινίες ενηλίκων, προκειμένου να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο την ομάδα: «Θα ήθελα πολύ να γίνω η επίσημη μαζορέτα της Αργεντινής. Θα έφερνα πάθος, λάμψη, θετική ενέργεια και πολύ αργεντίνικο πνεύμα», είπε, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να βρίσκεται στη Νέα Υόρκη εγκαίρως για τους ημιτελικούς στις 15 Ιουλίου.

Η Μοντάνα, η οποία διαθέτει 354.000 ακολούθους στο Instagram, δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να πρωταγωνιστήσει σε μια ταινία ενηλίκων με τον Τζουλιάνο Σιμεόνε ή με τους συμπαίκτες του. «Λατρεύω τις ομαδικές σκηνές», αστειεύτηκε.

Η πορνοστάρ γεννήθηκε στο Μπουένος Άιρες και, όπως λέει, η εθνική ομάδα της Αργεντινής είχε πάντα ξεχωριστή θέση στην καρδιά της. Ανέφερε ότι το ποδόσφαιρο αποτελεί μέρος της ζωής της από τότε που θυμάται τον εαυτό της. «Μεγαλώνοντας, κάθε αγώνας της Αργεντινής έμοιαζε με γιορτή… οικογένειες και φίλοι συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν και να υποστηρίξουν την ομάδα», είπε.

Η ίδια δήλωσε επίσης ότι ελπίζει να κερδίσει κάτι περισσότερο από ένα τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη φετινή διοργάνωση: «Ίσως ο μελλοντικός μου σύζυγος να βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάπου μέσα στο γήπεδο», σχολίασε χαριτολογώντας.

Adult star Kitana Montana @kitanamontana will be cheering for Argentina in the World Cup. She is promising to film ‘special scene’ if they win 😱⚽️🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/txXF3FOx80 — NaughtyRag.com (@NaughtyRagCom) June 14, 2026

Η πορνοστάρ υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα σε έναν επαγγελματία αθλητή και έναν/μία πορνοστάρ. «Και οι δύο ψυχαγωγούμε τον κόσμο, δείχνοντάς του τι μπορεί να κάνει το ανθρώπινο σώμα», είπε, όπως μεταδίδει το AOL.

Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Μοντάνα έγραψε: «Θα κατακτήσουμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο;», συνοδεύοντας το μήνυμά της με ένα αποκαλυπτικό βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται φορώντας τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής και κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα.