Μια απρόσμενη παρέμβαση που έκανε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ αποδείχθηκε καθοριστική για να αποφευχθεί ένα σοβαρό σφάλμα πρωτοκόλλου από τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα κατά τον επίσημο εορτασμό των γενεθλίων του μοναρχικού θεσμού.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης Trooping the Colour στο Λονδίνο, μια ιστορική εκδήλωση που διοργανώνεται για περισσότερα από 260 χρόνια. Μετά την ολοκλήρωση της πομπής, η βασιλική οικογένεια συγκεντρώθηκε στο μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ για να παρακολουθήσει τις πτήσεις της Βασιλικής Αεροπορίας (RAF).

Καθώς η αεροπορική επίδειξη έφτανε στο τέλος της, ο 77χρονος μονάρχης και η 78χρονη σύζυγός του χαιρέτησαν τους συγκεντρωμένους πολίτες και έκαναν κίνηση να αποχωρήσουν προς το εσωτερικό του κτιρίου. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ πλησίασε τον πατέρα του και του απηύθυνε τον λόγο, επισημαίνοντάς του τη λανθασμένη χρονικά έξοδο.

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Αμέσως μετά την κουβέντα αυτή, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα μετακινήθηκαν ξανά προς την άκρη του μπαλκόνι, την ίδια στιγμή που άρχιζε να ακούγεται η μουσική για τον εθνικό ύμνο «God Save the King». Το ζεύγος στάθηκε αμέσως σε στάση προσοχής, έχοντας δίπλα του τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα Κέιτ και τα παιδιά τους, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, ακούγοντας την τιμητική ανάκρουση.

Μόλις ολοκληρώθηκε ο ύμνος, πραγματοποιήθηκε ο τελικός αποχαιρετισμός προς το πλήθος, με τον βασιλιά και τη βασίλισσα να περνούν τις πόρτες του παλατιού, ακολουθούμενοι από την πριγκίπισσα Άννα, τον πρίγκιπα Έντουαρντ και τους υπόλοιπους συγγενείς.

Τα απρόοπτα στο μπαλκόνι και οι επίσημες ευχαριστίες

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό που τράβηξε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στην εκδήλωση. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον μικρό πρίγκιπα Λούις να αλλάζει θέση βιαστικά για να δει καλύτερα τα πολεμικά αεροσκάφη, ενώ εντύπωση προκάλεσε και ο 90χρονος δούκας του Κεντ, ο οποίος εθεάθη να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο, μια κίνηση που δεν συνηθίζεται σε τόσο επίσημες τελετές.

Britain’s Prince William and Kate Princess of Wales, and their children Princess Charlotte, Prince George and Prince Louis on the balcony of Buckingham Palace during Trooping The Colour, the King’s annual birthday parade, in London, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

Μετά το πέρας των εορτασμών, το παλάτι εξέδωσε ανακοίνωση εκ μέρους του βασιλικού ζεύγους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τα σώματα ασφαλείας που έλαβαν μέρος:

«Ευχαριστούμε τα 1.400 μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων που συμμετείχαν στο σημερινό Trooping the Colour, καθώς και τους Grenadier Guards για την παρουσίαση της νέας τους σημαίας. Σας αποδίδουμε τιμή».