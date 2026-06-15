Η ετήσια αθλητική εκδήλωση, το Royal Ascot, με τον αυστηρό ενδυματολογικό κανόνα και τα «ημίψηλα» επιστρέφει για άλλη μια χρόνια στις περίφημες ιπποδρομίες στο Berkshire της Αγγλίας από αύριο Τρίτη (16 Ιουνίου) και το μόνο σίγουρο είναι πως για άλλη μια φορά θα «φιλοξενηθεί» στις κοσμικές στήλες των περιοδικών και των εφημερίδων ανά τον κόσμο, για τις συμμετοχές μεγιστάνων και επιχειρηματιών που είτε σχετίζονται με το άθλημα, διατηρώντας εκτροφεία καθαρόαιμων ίππων, είτε απλά γιατί αγαπούν το άθλημα και θέλουν να το παρακολουθήσουν.



Ανάμεσα σε όλους αυτούς και κάποια από τα μέλη της οικογένειας Νιάρχου που δεν παρευρίσκονται απλά στις εκδηλώσεις, αλλά συμμετέχουν με υψηλής Γενεαλογίας ίππους, ο οποίοι μάλιστα έχουν ξεχωρίσει στο Royal Ascot, αν και αυτό δεν είναι ευρέως γνωστό στην χώρα μας. Μπορεί βεβαίως τα τελευταία χρόνια να μην έχουν καταγραφεί κάποιες νίκες ωστόσο τα καθαρόαιμα των Νιάρχων έχουν επιτύχει και ρεκόρ πίστας στις ιπποδρομίες του Ascot.



Με τον «Alpha Centauri», να σημειώνει το ρεκόρ στο «Coronation Stakes» του 2018, και τον έτερο «Alpine Star», ο οποίος κέρδισε τον ίδιο αγώνα το 2020 στο «Racing.com». Μάλιστα ο «Alpine Star» υπήρξε και το μοναδικό άλογο στον αγώνα που έκανε το εποχιακό του ντεμπούτο στον εν λόγω αγώνα. Άλλο ένα καθαρόαιμο άλογο της οικογένειας Νιάρχου που αναδείχθηκε στο Royal Ascot ήταν και ο «Circus Maximus» το 2019, όταν κατέκτησε το «Group 1 St James’s Palace Stakes» .