Τη δήλωση του Γιώργου Κοψιδά πως δεν θα δεχόταν να διαφημίσει μπέργκερ ακόμα και για 1 εκατομμύριο ευρώ, καθώς είναι βίγκαν, σχολίασε το πρωί της Δευτέρας (15/6) το πάνελ της εκπομπής του Alpha «Happy Day».

Τον λόγο πήρε ο Δημήτρης Παπανώτας ο οποίος υποστήριξε πως υπάρχει το κατάλληλο τίμημα που θα έπειθε τον ηθοποιό να το κάνει, ενώ ο Κώστας Φραγκολιάς από την πλευρά του διαφώνησε κάθετα, υπογραμμίζοντας πως γνωρίζει προσωπικά τον Γιώργο Κοψιδά και είναι βέβαιος ότι δεν θα καταπατούσε τις αρχές του για τα χρήματα.

«Εγώ θα το βάλω το στοίχημα. Ο Κοψιδάς υπάρχει τιμή για την οποία θα την έκανε τη διαφήμιση με το μπέργκερ», δήλωσε ο Δημήτρης Παπανώτας.

«Επειδή τον ξέρω προσωπικά, δεν θα το έκανε», του απάντησε ο Κώστας Φραγκολιάς.

«Άμα του πούνε “Πάρε εκατό εκατομμύρια να κάνεις διαφήμιση για μπέργκερ”, θα πει “Όχι καλέ, προτιμώ να μείνω πιστός”;», συμπλήρωσε στον σχολιασμό του ο Δημήτρης Παπανώτας, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να κάνει το δικό της χιούμορ τονίζοντας πως η ίδια θα το έκανε και για τα μισά χρήματα.