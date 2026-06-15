Τη χαρά του για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα εξέφρασε ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ο οποίος το Σάββατο 13 Ιουνίου τη συνόδευσε στην εκκλησία.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης μίλησε στην εκπομπή του Alpha, «Happy Day», και επεσήμανε πως δεν ήταν στα όνειρά του να τη δει νύφη, ωστόσο σημείωσε πως, όταν ένα παιδί μεγαλώνει, συμβαίνει και αυτό.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στη Δανάη Μπάρκα: «Χαίρομαι πολύ που είναι ευτυχισμένη, που είναι ερωτευμένη. Ελπίζω να περάσουν μία ωραία ζωή».

«Δεν ήταν στα όνειρά μου να τη δω νύφη, αλλά ένα παιδί, όταν μεγαλώνει, κάποια στιγμή γίνεται και αυτό», επεσήμανε.

Ο ηθοποιός ερωτήθηκε εάν οι νεόνυμφοι σχεδιάζουν να γίνουν γονείς και απάντησε: «Τι να σας πω; Μακάρι. Αυτοί ξέρουν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε», απάντησε.