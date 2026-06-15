Η Κατερίνα Λάσπα βρέθηκε καλεσμένη στο «The 2Night Show» της Κυριακής 14 Ιουνίου και μίλησε με ειλικρίνεια στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για την προσωπική της ζωή, τις σχέσεις και τον τρόπο με τον οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

Η γνωστή παρουσιάστρια αναφέρθηκε με αφοπλιστική αμεσότητα στα όρια που βάζει, στην προστασία της οικογένειάς της, αλλά και στις αξίες που θεωρεί αδιαπραγμάτευτες, όπως η αξιοπρέπεια και η δικαιοσύνη.

«Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό -ειδικά τώρα που έχω και κορίτσια- αν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια έχω γίνει λίγο πιο διπλωμάτισσα, εκ των πραγμάτων έχω μαλακώσει σε όλες τις εκφάνσεις, είτε προσωπικές στις προσωπικές σχέσεις είτε στις επαγγελματικές. Μπορεί να έχουνε μια άλλη εικόνα για μένα, να δυσκολεύω το πεδίο. Έχω τραγικό πρόβλημα με θέματα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Αυτό το ‘χω απ’ τη μάνα μου», δηλώνει η Κατερίνα Λάσπα.

«Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα πολύ την έννοια της οικογένειας. Το θεωρούσα ανεπίτρεπτο πώς δεν κατάφερα. Η πρώτη σκέψη πολλές φορές αυτή είναι, να κρατήσω τον τρόπο που εγώ μεγάλωσα, που οραματιζόμουνα. Εντάξει, δεν είναι εφικτό πάντα, έχουνε δυσκολέψει τα πράγματα», παραδέχεται χαρακτηριστικά.

«Στη συνέχεια όμως -γιατί αν είναι καλά η μαμά, είναι καλά και τα παιδιά- απολαμβάνουμε τόσο πολύ την καθημερινότητά μας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει με τα κορίτσια, το οποίο μου ‘δωσε πολύ μεγάλη δύναμη. Και ήτανε σαν να μου το άφησε και παρακαταθήκη ο μπαμπάς μου. Δεν ήταν τυχαία η χρονική στιγμή που έφυγε, πριν πέντε χρόνια. Σαν να μου ‘πε, “ξεκουράσου και προχώρα αλλιώς”», τόνισε η Κατερίνα Λάσπα.