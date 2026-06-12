Με μεγάλη επιτυχία, και με τη συγκινητική στήριξη του κόσμου που άνοιξε την αγκαλιά του για τα παιδιά της «ΕΛΠΙΔΑΣ», πραγματοποιήθηκε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, το «Riviera Shopping For a Good Cause», στο ξενοδοχείο «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens» στη Βουλιαγμένη.





Από αριστερά μπροστά: Νταϊάνα Χατζίρα, Λίλα Τσιτουρίδη, Δήμητρα Καλκάκου, Άννα Μαρία Πίκουλα, Θένια Τσακαλέρη, Τζωρτζίνα Έλληνα, Αλίνα Μινέτα, Μαρία Κουρούπη, Σοφία Τρίτου, Αιμιλία Γιάλπα, Νάσια Θανοπούλου Από αριστερά πίσω: Ελεάννα Εξάρχου, Αλεξάνδρα Μπαρκούζου,.., Άγκυ Πελέκη, Θεοδώρα Μαξίμοβιτς, Ελένη Ζότο Δρακοπούλου, Εύα Πίσσαρη



Από την ώρα που άνοιξαν οι πόρτες του «Riviera Shopping», και μέχρι αργά το βράδυ οι φίλοι του Σωματείου κατέφθαναν στους υπέροχους χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος προκειμένου να στηρίξουν την δράση της «ΕΛΠΙΔΑΣ» και με αυτό τον τρόπο να στείλουν το πιο δυνατό μήνυμα συμπαράστασης στα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.

Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Μαριάννα Λαιμού

Η Πρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ» Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο, μέλη και εθελοντές του Σωματείου βρέθηκαν εκεί από την πρώτη στιγμή καλωσορίζοντας τους επισκέπτες και ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες και τους χορηγούς για τη σημαντική συμβολή τους στους σκοπούς του Σωματείου.

Jann Kaiser, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη

Η κυρία Βαρδινογιάννη σε δηλώσεις της για το ξεχωριστό αυτό event που στόχο του έχει να στηρίξει παιδιά και γονείς υπογράμμισε μεταξύ άλλων «Ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία που εδώ και 36 χρόνια στέκεται στο πλευρό της ΕΛΠΙΔΑΣ και των παιδιών μας.

Δημήτρης Νάνης, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Άννα Παναγοπούλου, Μαριάννα Λαιμού

Οι εθελοντές και τα μέλη του Σωματείου, οι φίλοι, οι υποστηρικτές, χορηγοί και σύμμαχοι είναι η πηγή της δύναμης μας για να συνεχίσουμε να στηρίζουμε με σεβασμό και αγάπη χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που δίνουν τη δική τους δύσκολη μάχη. Όλοι μαζί ενωμένοι χαρίζουμε ελπίδα, αγάπη και αλληλεγγύη».