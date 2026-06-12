Η Μύκονος αποτέλεσε τον προορισμό που επέλεξαν ο Πέτρος Κωστόπουλος και ο Γιάννης Λάτσιος για μια σύντομη καλοκαιρινή απόδραση, με τους δύο φίλους να κάνουν κοινή εμφάνιση στα Ματογιάννια.

Ο φακός του Mykonos Live TV τους κατέγραψε να περπατούν στα σοκάκια του κοσμοπολίτικου νησιού σε ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση, απολαμβάνοντας τη βραδινή κίνηση της περιοχής.

Βόλτα στα Ματογιάννια και στάση για ποτό

Μετά την περιήγησή τους στο κέντρο της Μυκόνου, οι δύο άντρες συνέχισαν τη βραδιά τους σε γνωστό σημείο διασκέδασης, όπου παρέμειναν για ποτό και συζητήσεις με πρόσωπα που συνάντησαν κατά τη διάρκεια της εξόδου τους.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος επέλεξε μια λιτή εμφάνιση με μαύρο μπλουζάκι και παντελόνι στην ίδια απόχρωση, ενώ ο Γιάννης Λάτσιος εμφανίστηκε με μπλε πουκάμισο και μπεζ παντελόνι.

Μια φιλία που κρατά δεκαετίες

Η σχέση των δύο ανδρών δεν περιορίζεται μόνο στον επαγγελματικό χώρο. Η φιλία τους μετρά πολλά χρόνια και έχει συνδεθεί και με οικογενειακούς δεσμούς, καθώς ο Πέτρος Κωστόπουλος και η Τζένη Μπαλατσινού είχαν αναλάβει τον ρόλο των κουμπάρων στον γάμο του Γιάννη Λάτσιου με την Ελένη Μενεγάκη το 2001.

Παρά τις αλλαγές που ακολούθησαν όλα αυτά τα χρόνια στην προσωπική ζωή των μελών της παρέας, οι δύο φίλοι εξακολουθούν να διατηρούν στενή επαφή και να περνούν χρόνο μαζί, όπως συνέβη και κατά τη φετινή τους παρουσία στη Μύκονο.