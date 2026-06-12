Η Χρύσα Ρώπα βίωσε έντονα συναισθήματα θυμού και οργής εξαιτίας της μηδαμινής, όπως είπε, συμμετοχής του πατέρα του παιδιού της στην ανατροφή του, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτέλεσε το πιο οδυνηρό πλήγμα σε οικογενειακό επίπεδο.

Η ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» την Παρασκευή 12 Ιουνίου, αναφέρθηκε διεξοδικά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες μεγάλωσε μόνη της τον γιο της, τονίζοντας ότι η καθημερινότητα χωρίς καμία εξωτερική συνδρομή υπήρξε ιδιαίτερα απαιτητική.

Το κάλεσμα για στήριξη στις μονογονεϊκές οικογένειες

Η ίδια περιέγραψε τις αντικειμενικές αντιξοότητες που αντιμετωπίζει ένας γονέας που καλείται να ανταπεξέλθει σε όλους τους ρόλους χωρίς υποστήριξη.

Αναφερόμενη σε αυτή την εμπειρία, η Χρύσα Ρώπα δήλωσε: «Δύσκολη είναι η μονογονεϊκή οικογένεια. Πολύ δύσκολο είναι. Όσοι έχετε κοντά σας ανθρώπους που βλέπετε ότι είναι ένας μόνος που τα κάνει όλα, βοηθήστε τον. Στείλτε τον ένα σινεμά, πείτε του “θα πάρω το παιδί”. Μια καλή κουβέντα, ένα “μπράβο”. Δεν είχα καθόλου βοήθεια. Εμένα με πλήγωσε περισσότερο η απουσία του πατέρα και ήρθε και ένας θυμός, μια οργή, να καλύψω και δύο πατεράδες».

Η διαχείριση της απόρριψης και ο διάλογος με τον γιο της

Στη συνέχεια της συζήτησης, κλήθηκε να σχολιάσει παλαιότερη τοποθέτησή της σχετικά με το ότι κουβαλά μέσα της την αίσθηση ενός παιδιού που στερήθηκε την αγάπη.

Η ηθοποιός εξήγησε τον μηχανισμό με τον οποίο επιδρά η αρνητική συμπεριφορά στην ψυχολογία ενός ατόμου, επισημαίνοντας: «Όποτε κι αν ανακαλύψεις ότι υπάρχει ένα παιδί το οποίο έχει φάει απόρριψη, απαξίωση, κακοποίηση… αν την ξανασυναντήσεις την κακοποίηση νιώθεις “μου αξίζει, κάτι έκανα εγώ”. Δεν μιλάμε για ενοχές. Έτσι σου το δώσανε, ότι δεν έκανες κάτι σωστό».

Παρά τις αντιξοότητες αυτές, η Χρύσα Ρώπα έχει διαμορφώσει μια σταθερή επαφή με τον γιο της, στον οποίο έχει μιλήσει ανοιχτά για όλες τις προκλήσεις που αντιμετώπισε.

Σχετικά με το επίπεδο επικοινωνίας που έχουν αναπτύξει, ανέφερε: «Τα έχω επικοινωνήσει όλα αυτά στον γιο μου. Η σχέση μας είναι μάνας – γιου», συμπληρώνοντας ότι μεταξύ τους κυριαρχεί το αίσθημα της ελευθερίας.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, μοιράστηκε με χιουμοριστική διάθεση μια πρόσφατη αντίδραση του παιδιού της σε ένα μήνυμα που του έστειλε, λέγοντας: «Του έγραψα ένα στιχάκι και αμέσως μου απαντάει “Ρε μάνα, Ντίλαν στα 70;”».