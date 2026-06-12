Ένα βίντεο που καταγράφει τον πρέσβη της Δομινικανής Δημοκρατίας στην Ισπανία, Τόνι Ραφούλ, να προβαίνει σε μια κίνηση εκτός ορίων απέναντι στη βασιλική οικογένεια έχει προκαλέσει πλήθος συζητήσεων στο διαδίκτυο, αναδεικνύοντας τις αυστηρές απαιτήσεις που διέπουν τις επίσημες διπλωματικές επαφές.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης, όπου η βασίλισσα Λετίθια και ο βασιλιάς Φίλιππος υποδέχθηκαν το διπλωματικό προσωπικό, με τον Tony Raful και τη σύζυγό του, να προσεγγίζουν το βασιλικό ζευγάρι για τον καθιερωμένο χαιρετισμό.

Η κίνηση της αγκαλιάς και η αντίδραση στο παλάτι

Κατά τη διάρκεια της χειραψίας, ο Raful κινήθηκε πέρα από την προβλεπόμενη απόσταση, ανοίγοντας τα χέρια του σε μια προσπάθεια να αγκαλιάσει και να φιλήσει στο μάγουλο τη σύζυγο του μονάρχη.

Η βασίλισσα Λετίθια αντέδρασε άμεσα και τον απομάκρυνε, θέτοντας ξεκάθαρο όριο σωματικής επαφής. Παρά τα σχόλια που πυροδότησε η συγκεκριμένη στάση στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, το ισπανικό παλάτι δεν έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη τοποθέτηση ή ανακοίνωση, επιλέγοντας με αυτόν τον τρόπο να μην δώσει περαιτέρω έκταση στο θέμα.

Οι κανονισμοί στις επίσημες συναντήσεις των μελών των βασιλικών οικογενειών με ξένους αξιωματούχους είναι απολύτως σαφείς και γνωστοί εκ των προτέρων στο διπλωματικό σώμα. Βάσει αυτών, η πρωτοβουλία για τη χειραψία ανήκει αποκλειστικά στους γαλαζοαίματους, ενώ οποιοδήποτε άγγιγμα, εναγκαλισμός ή φιλί θεωρείται σοβαρή παράβαση, καθώς η σωματική οικειότητα περιορίζεται μόνο στα μέλη της οικογένειας ή σε πολύ συγκεκριμένες ανεπίσημες εκδηλώσεις.

Οι σακούλες από τα καταστήματα στην επίσημη τελετή

Παράλληλα με την κίνηση του πρέσβη, έντονη κριτική και σχολιασμό προκάλεσε και η ενδυματολογική παρουσία της συζύγου του. Η κυρία Γκρέι εμφανίστηκε στην επίσημη υποδοχή κρατώντας στο χέρι της, μαζί με την προσωπική της τσάντα, δύο υφασμάτινες σακούλες από εμπορικά καταστήματα.

El embajador dominicano en España, Tony Raful, ha sido objeto de críticas en redes sociales tras la difusión de un video en el que aparentemente intenta saludar con un beso a la reina Letizia durante un acto oficial.



Usuarios en distintas plataformas cuestionaron el gesto, al… pic.twitter.com/z5AWwn4kUj — CDN 37 (@cdn37) June 11, 2026

Η συγκεκριμένη εικόνα σχολιάστηκε αρνητικά από χρήστες του διαδικτύου, οι οποίοι σημείωσαν με ειρωνικό ύφος πως η εμφάνισή της παρέπεμπε σε επίσκεψη για ψώνια ή στο σούπερ μάρκετ, παραβιάζοντας τους κανόνες ευπρέπειας που επιβάλλει η παρουσία σε τέτοιου επιπέδου εκδηλώσεις.