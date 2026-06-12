Η εμφάνιση της Σακίρα στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ 2026 στο Estadio Azteca του Μεξικού άναψε συζητήσεις στα social media, όχι μόνο για το show αλλά και για την ίδια την παρουσία της στη σκηνή.

Η Κολομβιανή σταρ ερμήνευσε μαζί με τον Μπέρνα Μπόι το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, «Dai Dai», ωστόσο αρκετοί χρήστες άρχισαν να υποστηρίζουν ότι η γυναίκα που εμφανίστηκε στο γήπεδο «δεν έμοιαζε με τη Σακίρα».

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, η θεωρία περί σωσία εξαπλώθηκε γρήγορα, με ορισμένους να σχολιάζουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, το ύψος της και τον τρόπο που χόρευε. Κάποιοι έφτασαν μάλιστα να ισχυριστούν ότι στη θέση της εμφανίστηκε η γνωστή σωσίας της, Ρεμπέκα Μαϊεγιάνο, γνωστή και ως Shakibecca.

Άλλοι χρήστες, πάντως, απέρριψαν τα σενάρια, επισημαίνοντας βίντεο από τις πρόβες και λεπτομέρειες που, όπως υποστήριξαν, αποδείκνυαν ότι στη σκηνή βρισκόταν πράγματι η Σακίρα.

Παρά τον θόρυβο, δεν υπάρχει κανένα επιβεβαιωμένο στοιχείο που να στηρίζει τη θεωρία ότι η Σακίρα αντικαταστάθηκε από σωσία στην τελετή έναρξης.

Τα διεθνή μέσα καταγράφουν το θέμα ως viral συζήτηση και θεωρία συνωμοσίας των social media, την ώρα που η εμφάνιση της τραγουδίστριας παρουσιάστηκε κανονικά ως μέρος του επίσημου show της διοργάνωσης.