Η Αφροδίτη Γραμμέλη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου μίλησε για τον σύντροφό της και τόνισε ότι νιώθει πολύ όμορφα μαζί του.

«Για μένα είναι πολύ βασικό, γιατί ένας άνθρωπος που είναι καλά στη ζωή του, είναι καλά σε όλα μετά. Είναι καλά στη δουλειά του, στον τρόπο που οδηγεί, στον τρόπο που περπατάει, στον τρόπο που κοιμάται. Επειδή είμαι πάρα πολύ καλά και ισορροπημένη, και περνάω καλά, γιατί πέρασα πολλά χρόνια με βατράχια και τώρα βρέθηκε ο πρίγκιπας. Δεν θέλω να αδικήσω και να αφορίσω το παρελθόν μου, γιατί ως γυναίκα έχω ευτυχήσει και έχω αγαπηθεί και έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Και για μένα η προσωπική ζωή και ο έρωτας παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια η δημοσιογράφος πρόσθεσε: «Ο γιος μου, ο Μιχάλης έχει γνωρίσει τον Γιώργο. Πραγματικά, από την αρχή μου είπε “επιτέλους”. Είναι ενθουσιασμένος και χαίρεται, επειδή και ο Γιώργος ξέρει από παιδιά, υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός. Πάντα μένει μαζί μου ο Μιχάλης. Έχουμε περάσει πάρα πολλά μαζί, είμαστε πολύ καλά. Ξεχωρίζουν πια οι πορείες μας, γιατί έτσι πρέπει κιόλας. Είμαι Ελληνίδα μάνα, αλλά με ένα όριο. Δηλαδή κάπως πρέπει και το παιδί να αναπνεύσει, πρέπει να πάρει τον δρόμο του, να αυτονομηθεί. Είμαι δίπλα του σε απόσταση, ό,τι χρειαστεί. Είναι η μεγάλη μου αδυναμία και η μεγάλη μου αγάπη. Αλλά πιστεύω ότι τα φτερά έχουν ήδη ανοίξει, και θα πρέπει να φύγει ψηλά, να φύγει από μένα, να πάει στις δικές του διαδρομές».