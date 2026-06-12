Η Αντριάνα Λίμα έχει περπατήσει πολλές φορές στην εμβληματική πασαρέλα της Victoria’s Secret, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την αυτοπεποίθηση και τη φυσική της κατάσταση. Το διάσημο μοντέλο, που κλείνει τα 45 της χρόνια, παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρόσωπα του brand, έχοντας συνδέσει το όνομά της με τα θρυλικά fashion shows των «Αγγέλων».

Στην πασαρέλα έχει εμφανιστεί δίπλα σε ονόματα όπως η Τζίτζι Χαντίντ, η Κάντις Σουάνπολ και η Αλεσάντρα Αμπρόζιο, αναδεικνύοντας κάθε φορά τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς και τη δυνατή σιλουέτα της. Πίσω όμως από τη λαμπερή εικόνα των shows, υπάρχει μια απαιτητική καθημερινότητα, με αυστηρή προπόνηση και πειθαρχημένη διατροφή, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν πως γυμνάζεται καθημερινά. «Είμαι στο γυμναστήριο κάθε μέρα. Και αν δεν είμαι στο γυμναστήριο, γυμνάζομαι κάπου αλλού, ακόμη και στο υπνοδωμάτιό μου», έχει πει χαρακτηριστικά.

How to get a body like a Victoria's Secret Angel: As Adriana Lima turns 45 she reveals how eating six meals a day, working out with Taylor Swift's PT and a strict boxing regime keeps her in perfect shape https://t.co/7VZIe5jz1T — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 12, 2026

Μποξ, τρέξιμο και καθημερινή πειθαρχία στο γυμναστήριο

Η Αντριάνα Λίμα συνεργάζεται με τον Κερκ Μάιερς, ιδρυτή του Dogpound Gym, ο οποίος είναι γνωστός και ως γυμναστής της Τέιλορ Σουίφτ. Παράλληλα, μεγάλο μέρος της προπόνησής της βασίζεται στο μποξ, το οποίο, όπως έχει αποκαλύψει, καλύπτει περίπου το 80% του προγράμματός της.

Προπονητής της στο μποξ είναι ο Μάικλ Ολατζίντε Τζούνιορ, πρώην πρωταθλητής μεσαίων βαρών. Ο ίδιος έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την αφοσίωσή της, τονίζοντας πως η εργασιακή της ηθική στο γυμναστήριο είναι εντυπωσιακή. «Όταν βάλει κάτι στο μυαλό της, το κάνει», έχει πει.

Αντίστοιχα, ο Κερκ Μάιερς έχει χαρακτηρίσει την Αντριάνα Λίμα πηγή έμπνευσης για τα υπόλοιπα μοντέλα. Όπως έχει αναφέρει, θεωρείται από τις γυναίκες της Victoria’s Secret μία από εκείνες που ακολουθούν τα πιο δύσκολα και απαιτητικά προγράμματα προπόνησης.

Όταν δεν κάνει μποξ, η ρουτίνα της περιλαμβάνει έντονη αερόβια άσκηση, battle ropes, ασκήσεις κορμού και προπονήσεις με μπάλα. Η ίδια, πάντως, δεν είναι ιδιαίτερα φανατική του crossfit. Αντίθετα, έχει παραδεχτεί ότι ταξιδεύει συχνά με το σχοινάκι της, ώστε να μην έχει ποτέ δικαιολογία για να χάσει προπόνηση.

«Μου αρέσει να ιδρώνω και μου αρέσουν οι έντονες προπονήσεις, όχι οι αργές. Είμαι πάντα έτοιμη. Γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτή τη δουλειά πάνω από 20 χρόνια», είχε δηλώσει το 2017.

Η Αντριάνα Λίμα εντάσσει επίσης στο πρόγραμμά της το τρέξιμο, κάνοντας περίπου 5 χιλιόμετρα μερικές φορές την εβδομάδα. Όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, επιλέγει συχνά και μαθήματα Barry’s Bootcamp, ενώ για πιο ήπιες ημέρες προτιμά yoga, Lagree και Pilates.

Η αυστηρή διατροφή, τα έξι γεύματα και η αδυναμία στη σοκολάτα

Εξίσου αυστηρή είναι και η διατροφή της. Το μοντέλο τρώει έξι μικρά γεύματα την ημέρα και πίνει περίπου δύο λίτρα νερό. Δίνει επίσης μεγάλη σημασία στον ύπνο, προσπαθώντας να κοιμάται εννέα ώρες, ενώ συνηθίζει να κάνει διαλογισμό πριν πέσει για ύπνο.

Το πρωινό της περιλαμβάνει συνήθως βρώμη με ξηρούς καρπούς και φρούτα, ενώ το δεκατιανό της είναι ένα πρωτεϊνικό ρόφημα με φρούτα και λαχανικά. Για μεσημεριανό, επιλέγει συχνά στήθος κοτόπουλου με γλυκοπατάτα, κινόα ή ρύζι και λαχανικά.

Το απογευματινό της σνακ μπορεί να περιλαμβάνει καρότα, σέλερι και ξηρούς καρπούς, ενώ για βραδινό προτιμά σαλάτα με κοτόπουλο ή ψάρι. Πριν κοιμηθεί, μπορεί να φάει φαγόπυρο με γάλα κάνναβης και μέλι, ένα σνακ που, όπως λέει, βοηθά την πέψη της και καλύπτει την επιθυμία της για κάτι γλυκό.

Παρότι ακολουθεί ένα πολύ πειθαρχημένο πρόγραμμα, δεν κρύβει ότι έχει και τις αδυναμίες της. Περιστασιακά τρώει μαύρη σοκολάτα, ενώ στον καθημερινό της καφέ βάζει μέλι αντί για ζάχαρη. Η μεγάλη της αδυναμία, όμως, είναι το κέικ σοκολάτας. «Το λατρεύω και κάθε φορά που το τρώω το απολαμβάνω πάρα πολύ. Μετά νιώθω λίγες τύψεις, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που μπορούν να φάνε δύο ή τρία κομμάτια. Δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου», έχει παραδεχτεί.

Ο γάμος με τον Άντρε Λέμερς και η επιστροφή στη Victoria’s Secret

Την ίδια ώρα, η προσωπική της ζωή φαίνεται να βρίσκεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο. Η Αντριάνα Λίμα εμφανίζεται συχνά στο πλευρό του συζύγου της, Άντρε Λέμερς, με τον οποίο παντρεύτηκε λίγο πριν από τα Χριστούγεννα του 2024. Η ίδια είχε ανακοινώσει τον γάμο της στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφία με τα εντυπωσιακά δαχτυλίδια της και γράφοντας: «Επίσημα κυρία Λίμα Λέμερς, γνωστή και ως Λίμερς».

Ο Άντρε Λέμερς είναι παραγωγός ταινιών και, σε αντίθεση με τη Λίμα, κρατά χαμηλό προφίλ στα social media. Από το 2014 είναι CEO της MiLu Entertainment, ενώ είναι και συνεργάτης στην εταιρεία Hollywood Gang Productions.

Το ζευγάρι ξεκίνησε τη σχέση του στις αρχές του 2021 και έκανε την πρώτη του κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την ίδια χρονιά. Τον Αύγουστο του 2022 απέκτησαν μαζί τον γιο τους, Σάιαν Λίμα Λέμερς.

Η Αντριάνα Λίμα έχει ακόμη δύο κόρες, τη 16χρονη Βαλεντίνα και τη 12χρονη Σιένα, από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, τον Σέρβο μπασκετμπολίστα Μάρκο Γιάριτς, από τον οποίο χώρισε το 2014.

Η Βραζιλιάνα καλλονή έγινε παγκοσμίως γνωστή ως ένας από τους πιο εμβληματικούς «Αγγέλους» της Victoria’s Secret. Το 2024 ανακοίνωσε την επιστροφή της στο brand, όταν το fashion show επανήλθε μετά από παύση, ενώ περπάτησε ξανά στην πασαρέλα το 2025.

Στην καριέρα της έχει ανοίξει το show της Victoria’s Secret πέντε φορές, το 2003, το 2007, το 2008, το 2010 και το 2012. Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας, ανάμεσά τους οι Τζόρτζιο Αρμάνι, Βέρα Γουάνγκ, Λουί Βιτόν, Πράντα, Κρίστιαν Ντιόρ και Άννα Σούι.