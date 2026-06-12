Το Μουντιάλ μόλις ξεκίνησε σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, τα βλέμματα δεν είναι στραμμένα μόνο στους αστέρες των γηπέδων αλλά και στις συντρόφους τους, τις γνωστές WAGs (Wives and Girlfriends), πολλές από τις οποίες έχουν αποκτήσει τεράστια δημοφιλία ως μοντέλα, influencers και επιχειρηματίες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost, που ξεχωρίζει τις πιο γνωστές.

Η σύντροφος του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει στο πλευρό του τη μνηστή του, Georgina Rodríguez. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017 και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του το 2025, μετά από οκτώ χρόνια σχέσης. Η Georgina, μοντέλο και influencer με εκατομμύρια ακολούθους, αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες WAGs παγκοσμίως.

Η παιδική αγάπη του Μέσι

Η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Antonela Roccuzzo, θεωρείται ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα στον χώρο του ποδοσφαίρου. Οι δυο τους γνωρίζονται από παιδιά, μεγαλώνοντας στην πόλη Rosario της Αργεντινής και παντρεύτηκαν το 2017. Μαζί έχουν αποκτήσει τρεις γιους.

Η σύντροφος του Νεϊμάρ

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ Νεϊμάρ διατηρεί σχέση με το μοντέλο και influencer Bruna Biancardi. Το ζευγάρι έχει περάσει περιόδους χωρισμού και επανασύνδεσης, ενώ σήμερα μεγαλώνει μαζί δύο κόρες.

Επιχειρηματικό δίδυμο στην Αργεντινή

Η influencer Agus Gandolfo, σύζυγος του Λαουτάρο Μαρτίνες, δεν περιορίζεται στα social media. Το ζευγάρι διατηρεί εστιατόρια στην Ιταλία και την Αργεντινή, ενώ διαθέτει και δικό του αμπελώνα.

Μοντέλα στο πλευρό των αστέρων

Η Mishel Gerzig, σύζυγος του Βέλγου τερματοφύλακα Τιμπό Κουρτουά, έχει ακολουθήσει επιτυχημένη πορεία στο μόντελινγκ και έχει εμφανιστεί ακόμη και στο εξώφυλλο του περιοδικού Elle Spain.

Αντίστοιχα, η Natalia Belloli, σύζυγος του Βραζιλιάνου Ραφίνια, έχει χτίσει ισχυρή παρουσία στα social media.

Οι WAGs της εθνικής των ΗΠΑ

Αρκετοί παίκτες της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ θα έχουν επίσης ισχυρή οικογενειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Ο Τάιλερ Άνταμς θα βρεθεί στο Μουντιάλ μαζί με τη σύζυγό του, Sarah Schmidt, με την οποία έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Ο Ματ Φρίζε θα έχει στο πλευρό του την επί χρόνια σύντροφό του Kelsey Mentzer, ενώ ο Αντόνι Ρόμπινσον θα υποστηρίζεται από τη μνηστή του Darcy Myers και τις δύο κόρες τους.

Περισσότερο από «σύντροφοι ποδοσφαιριστών»

Αν και ο όρος WAG χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στον χώρο του ποδοσφαίρου, πολλές από τις γυναίκες αυτές έχουν αναπτύξει δικές τους καριέρες ως επιχειρηματίες, μοντέλα, τηλεοπτικές προσωπικότητες και influencers, αποκτώντας συχνά εξίσου μεγάλη δημοσιότητα με τους διάσημους συντρόφους τους.

Με εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα και σημαντική επιχειρηματική δραστηριότητα, αναμένεται να αποτελέσουν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «παράλληλα πρωταθλήματα» του Μουντιάλ 2026.