Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος μίλησε στον δημοσιογράφο Γιώργο Σκρομπόλα για τις τηλεοπτικές του συνεργασίες και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δύσκολη σεζόν που βίωσε στο πλευρό της Ελένης Τσολάκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος ανέφερε: «Δεν πέρασα καλά. Το είπα με τρόπο πριν από μερικούς μήνες. Δεν είχε να κάνει ίσως μόνο με την Ελένη, δεν ξέρω τι συνέβη. Καθόλου καλά δεν πέρασα. Καθόλου. Ήταν δύσκολη σεζόν. Δεν ξέρω τι έφταιγε».

Λάμπρος Κωνσταντάρας-Ποσειδώνας Γιαννόπουλος-Ελένη Τσολάκη-Νάνσυ Παραδεισανού-Αφροδίτη Γραμμέλη

Υπήρξαν τότε κάποιες στιγμές που είχες νιώσει άσχημα στον αέρα ή ότι σε προσβάλλει κάτι;

Φυσικά. Πάρα πολύ. Πολλές φορές.

Το συζήτησες αυτό;

Όχι. Τι να συζητήσεις; Κάποια στιγμή προς το τέλος της σεζόν το συζήτησα, ναι. Όταν είχα φτάσει στα όρια μου περαιτέρω.

Με την ίδια;

Όχι. Μία φράση μπορείς να πεις για να καταλάβει ο άλλος. Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τελικά οι άνθρωποι όταν κάνουνε κάτι δεν μπορεί να μην το συνειδητοποιούν. Το ένιωσα. Και να σου πω κάτι; Σε πιάνει ένας προβληματισμός, εγώ τα βάζω περισσότερο με τον εαυτό μου. Λες “τώρα εγώ γιατί αυτό πρέπει να το ανεχτώ; Γιατί;“.

Ήταν αυτή η σεζόν η πιο δύσκολη που έχεις περάσει τηλεόραση;

Ναι, σαφέστατα, σαφέστατα, πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ένιωσα πολλές φορές στον αέρα να προσβάλλομαι. Και ακριβώς επειδή δεν ήθελα να γίνει θέμα, δεν ήθελα να πάρει μεγάλες διαστάσεις, έκανα το κορόιδο. Γιατί ήξερα πολύ καλά ότι αν αντιδρούσα, όπως ήθελα να αντιδράσω, θα γινόταν πανζουρλισμός και θα γινόταν θέμα για πολλές εβδομάδες. Αλλά δεν ήθελα.