Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου κλήθηκε να σχολιάσει το νέο τραγούδι της συντρόφου του, Ρίας Ελληνίδου, «Safari».

«Όλα καλά είναι στην προσωπική ζωή μου, το δείχνω όσο όσο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον διαφορά ανάμεσα στα social media και την κάμερα. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε κάτι συγκεκριμένο. Απλά είναι ότι όταν θέλεις κάτι να προστατέψεις, ορίζεις εσύ ποια κομμάτια θέλεις να δείξεις. Από εκεί και πέρα επειδή είναι μια συζήτηση που δεν ξέρεις ο άλλος τι ερώτηση θα σου κάνει, προφανώς και αποφεύγεις να την απαντήσεις», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Το τραγούδι “Safari” δεν είναι του στιλ μου. Καταλαβαίνω. Αν ρωτήσεις και τη Ρία, πιστεύω ότι δεν είναι το δικό της στιλ και ιδιαίτερα από μια κοπέλα που έχει όλες αυτές τις γνώσεις. Αλλά θα σου πει τι αρέσει στον κόσμο και τι είναι hit και τι παίζεται. Πρέπει να ακολουθείς και λίγο τη ροή και το ρεύμα της εποχής. Οπότε, προφανώς, υπάρχουν και τραγούδια γρήγορης καύσης».