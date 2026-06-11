Την πολύ δροσερή και ταυτόχρονα πολύ καλοκαιρινή συλλογή από κοσμήματα και αξεσουάρ της νέας της συλλογής παρουσιάζει για μια μέρα, σήμερα μέχρι αργά το βράδυ, στην προεδρική σουίτα κεντρικού ξενοδοχείου των Αθηνών, η επιχειρηματίας Ευγενία Νιάρχου.

Η χρυσή κληρονόμος έφθασε στην Αθήνα, κάτι που μοιράστηκε με τους ακόλουθους της στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί η εταιρεία της “Venyx World”, αναφέροντας «My Home Away From Home!».

Ο σχεδιασμός και τα υλικά της νέας συλλογής της Ευγενίας Νιάρχου, αντλούν στοιχεία από τον κόσμο της θάλασσας και δένουν αρμονικά με πολύτιμες και ημιπολύτιμες ορυκτές πέτρες ενώ είναι άκρως καλοκαιρινά και κάτι εντελώς νέο τόσο σε σύλληψη όσο και στον σχεδιασμό τους.