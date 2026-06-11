Η Δήμητρα Παπαδοπούλου πήρε θέση για το ζήτημα της πολιτικής ορθότητας και τα όρια ανάμεσα στο αστείο και την προσβολή, ασκώντας κριτική στην υπερβολική αυτολογοκρισία που επικρατεί. Η ηθοποιός και συγγραφέας, σε δηλώσεις που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Το πρωινό» την Πέμπτη 11 Ιουνίου, αναγνώρισε μεν ότι ορθώς μπήκαν φραγμοί σε ακραίες συμπεριφορές του παρελθόντος, εξέφρασε όμως την ανησυχία της για την τροπή που παίρνουν τα πράγματα στις μέρες μας.

«Ναι, κάποια αστεία πια δεν είναι επιτρεπτά και καλώς δεν είναι επιτρεπτά, γιατί πέφτανε… πέφτανε πολύ χοντράδες και έγινε πολύ σωστό αυτό το όριο που μπήκε. Αλλά το λάθος είναι να λογοκρινόμαστε και κάθε… κάθε ατάκα, ας πούμε, που μας έρχεται στο κεφάλι να την περνάμε από 10.000 λογοκρισίες μη τυχόν και μας τηνπούνε», δήλωσε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Στη συνέχεια, επεσήμανε τη σημασία του να διατηρεί κανείς την αυθεντικότητά του χωρίς τον φόβο της κοινωνικής κατακρίσης, συμπληρώνοντας: «Σαφώς πρέπει να υπάρχουν όρια, αλλά όχι στο επίπεδο να μην τολμάμε να κάνουμε και μια πλάκα, ας πούμε, στον διπλανό μας, μη τυχόν και αυτό είναι παρενόχληση. Αλλά ο καθένας μέσα του ξέρει πότε είναι προσβλητικός και πότε δεν είναι».

«Η γνώμη των άλλων είναι λίγο περιττή»

Ερωτηθείσα για το πώς πρέπει να αντιδρά ένας εργαζόμενος όταν αισθάνεται ότι δεν εντάσσεται ομαλά στο επαγγελματικό του περιβάλλον, η Δήμητρα Παπαδοπούλου έδωσε μια ξεκάθαρη συμβουλή αυτοπεποίθησης.

«Θα του έλεγα του ανθρώπου αυτού να πάρει ανάσα, να πάρει κουράγιο, ότι η γνώμη των άλλων είναι λίγο περιττή. Δηλαδή, εντάξει, εσύ πρέπει να είσαι καλά με εσένα, με αυτά που γουστάρεις, με αυτά που είσαι, να μην ενοχλείς τον άλλον, να μην του τη σπας και να μη σε ενδιαφέρει καθόλου τι σκέφτεται. Εντάξει, δεν σε νοιάζει άμα εσύ δείχνεις τον πραγματικό σου εαυτό και αυτός ο εαυτός δεν είναι εις βάρος του άλλου. Απλά είσαι εσύ. Αυτό το δικαιούσαι και είσαι υποχρεωμένος να το υπερασπίζεσαι», εξήγησε.

Παράλληλα, αναφερόμενη στο επίπεδο της κοινωνικής συμπερίληψης στην Ελλάδα σήμερα, τόνισε την ανάγκη για αμοιβαία αποδοχή, λέγοντας: «Ο καθένας πρέπει να είναι αυτό που είναι, με ένα σεβασμό για τον άλλον, ε; Και να περνάει με αγάπη και συμπόρευση. Όλες οι διαφορετικότητες να είναι αγαπημένες και να πορεύονται». Όσο για το αν ο καλλιτεχνικός χώρος είναι πιο προοδευτικός, η ίδια απάντησε: «Κοίταξε, σαφώς πιστεύω ότι είναι πιο ανοιχτός από έναν άλλο χώρο όπως θα ήταν, ας πούμε, ένα υπουργείο, εννοώ ένας δημόσιος οργανισμός. Οι καλλιτέχνες είμαστε πιο ευαίσθητοι; Είναι; Είμαστε; Δεν ξέρω».

Μια μεγάλη εκκρεμότητα ζωής

Η συζήτηση έκλεισε με μια άκρως προσωπική και συγκινητική στιγμή, καθώς η Δήμητρα Παπαδοπούλου αναφέρθηκε στην πρόσφατη απόκτηση του πανεπιστημιακού της πτυχίου, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

«Χάρηκα πάρα-πάρα πολύ που πήρα το πτυχίο μου, πάρα πολύ. Ήταν μια μεγάλη εκκρεμότητα ζωής και αν υπάρχει άλλη ζωή, ο μπαμπάς μου θα είναι πολύ χαρούμενος. Αν δεν υπάρχει άλλη ζωή, θα την κρατήσω τη χαρά μόνο για μένα. Ναι παιδιά, μέχρι τα 120 χρόνια μπορούμε να παίρνουμε πτυχία, μπορούμε να αλλάζουμε δουλειές, μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες τις καινούργιες που μας βγαίνουνε», κατέληξε η αγαπημένη δημιουργός.