Η Κατερίνα Βρανά μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» την Πέμπτη 11 Ιουνίου για τις άθλιες συνθήκες εξυπηρέτησης που αντιμετώπισε στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης, ξεκαθαρίζοντας τις προθέσεις της για τη συνέχεια.

«Και τι δεν έγινε… Δεν είχαν αμαξίδιο, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ να αλλάξω πτήση, έπρεπε να περπατήσω από γκισέ σε γκισέ, γιατί δεν είχαν αμαξίδιο. Όταν έφτασα δεν ήρθε το αμαξίδιο μου, έφτασε την επόμενη ημέρα και έχει σπάσει. Θα ήθελα να αποφύγω το νομικό και από μόνοι τους να πουν “συγγνώμη, πάρτε 1 εκατομμύριο”», είπε χαρακτηριστικά, αντιμετωπίζοντας με χιούμορ την κατάσταση.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Αθήνα, η έλλειψη βασικών υποδομών της στέρησε τη δυνατότητα μετακίνησης, ενώ οι συνεννοήσεις με το προσωπικό αποδείχθηκαν αδύνατες. Η απουσία αναπηρικού αμαξιδίου την ανάγκασε να παραμείνει όρθια για πολλή ώρα, ενώ στη συνέχεια υποχρεώθηκε να καθίσει στο έδαφος.

Το περιστατικό αυτό ήρθε σε συνέχεια των όσων είχε καταγγείλει η Κατερίνα Βρανά την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, στην εκπομπή «Buongiorno». Εκεί είχε περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια όσα εκτυλίχθηκαν τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα για τη διαχείριση των υπευθύνων.

«Δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα γιατί είναι πρωινή εκπομπή, αλλά ήταν ένα φεστιβάλ ανοργανωσιάς, ασυνεννοησίας και ατόφιας μπούρδας. Δηλαδή δεν έχω αντιμετωπίσει τόση δυσκολία. Υπάρχουν πολλά αεροδρόμια που είναι χάλια και στο Βερολίνο είναι χάλια, αλλά κάθε φορά που το αντιμετωπίζω σοκάρομαι. Πάρα πολλή ταλαιπωρία, με αγνοούσαν, δεν μιλούσαν αγγλικά ή αν μιλούσαν δεν μιλούσαν αρκετά καλά για να συνεννοηθώ», δήλωσε στην αρχική της τοποθέτηση.

«Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο»

Η ίδια εξήγησε πως η διαχείριση των μέσων μετακίνησης εντός των εγκαταστάσεων ήταν εντελώς ελαττωματική, αφού δεν της επιτράπηκε η διαρκής χρήση κάποιου καθίσματος. «Υπήρχαν αμαξίδια, αλλά ήταν καθαρά μεταβατικά. Δεν μπορούσαν να σου δώσουν ένα να το κρατήσεις για την ώρα που θα μείνεις στο αεροδρόμιο», σημείωσε, αναδεικνύοντας το κενό στη διαδικασία εξυπηρέτησης.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν προσπάθησε να βρει λύση για την αλλαγή της πτήσης της, καθώς στους χώρους αναμονής δεν υπήρχαν καν καθίσματα. «Όταν πήγα να βρω άλλη πτήση, δεν υπήρχαν καρέκλες και έκατσα εκεί 20 λεπτά που τα έπαιξα, γιατί εγώ δεν μπορώ να κάτσω όρθια τόση ώρα. Κάθισα στο πάτωμα και ήταν πανβρώμικο», συμπλήρωσε η Κατερίνα Βρανά.

Η ηθοποιός εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή της για το γεγονός ότι ένα κομβικό σημείο των διεθνών αερομεταφορών αδυνατεί να εξυπηρετήσει στοιχειωδώς τους επιβάτες στην αγγλική γλώσσα. «Το βρίσκω απαράδεκτο», τόνισε και κατέληξε λέγοντας: «Είναι προβληματικό, εγώ δεν καταλαβαίνω… Το βρίσκω ειλικρινά απαράδεκτο να είναι διεθνές αεροδρόμιο και να μην μπορούν να μιλήσουν άλλη γλώσσα από την εγχώρια, δηλαδή, συγγνώμη, χ*σε με».