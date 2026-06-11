Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήραν εξιτήριο από το μαιευτήριο το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουνίου, έχοντας συμπληρώσει τρία εικοσιτετράωρα από την έλευση της κόρης τους, και αποχώρησαν κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου.

Κατά την έξοδό της, η Αλεξάνδρα Νίκα αναφέρθηκε στην εμπειρία αυτής της δεύτερης εγκυμοσύνης, εξηγώντας πώς βίωσε τις στιγμές αλλά και ποια ήταν η αντίδραση της δικής της μητέρας όταν έμαθε για το όνομα που θα δοθεί στην εγγονή της. Η ίδια δήλωσε:

«Ήμουν λίγο πιο προετοιμασμένη αυτή φορά γιατί το έχω ξαναπεράσει. Αλλά εντάξει, είχαμε τον εξαιρετικό μας γιατρό μαζί και πήγαν όλα ομαλά. Είχα άγχος όπως όλες οι μαμάδες, αλλά πήγαν όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Είμαι πολύ συγκινημένη και ευτυχισμένη που έχουν και τα δυο παιδιά μας υγεία… Ο Κωνσταντίνος ήταν δίπλα μου…

Έχουμε πει κάτι στον γιο μας για τη μικρή, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα τι καταλαβαίνει. Θα δούμε πώς θα πάει… Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό. Νομίζω ότι η μικρή μοιάζει και στους δυο. Ήθελα πάντα να γίνω μανούλα…

Ο Κωνσταντίνος είπε στη μαμά μου ότι θα πάρει το όνομά της η μικρή και συγκινήθηκε, την πήρε και μέσα από το μαιευτήριο και έκλαιγε… Η κάθε εγκυμοσύνη είναι διαφορετική, νομίζω όμως ότι γενικά θέλει ηρεμία, πίστη και καλή διάθεση»

Η τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού και το ενδεχόμενο για τρίτο παιδί

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός δεν έκρυψε τη δική του περηφάνια για το γεγονός ότι δεν έλειψε στιγμή από το πλάι της συζύγου του κατά τη διάρκεια της γέννας, ενώ άφησε ανοιχτό το παράθυρο για το μέλλον, υπενθυμίζοντας τα κοινά βιώματα που έχουν από τις δικές τους πατρικές οικογένειες.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανέφερε:

«Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα. Ήμουν μέσα σε όλη τη διάρκεια του τοκετού. Δε γινόταν να το χάσω αυτό. Είμαι πολύ περήφανος… Περιμένουμε και εμείς να δούμε πως ο γιος μας θα υποδεχτεί την αδερφή του στο σπίτι… Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακόμα σε ποιόν μοιάζει η μικρή. Κι εγώ και η Αλεξάνδρα είμαστε από οικογένειες με τρία παιδιά, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό δεν μπορείς να το προγραμματίσεις.»