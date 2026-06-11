Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο Σον Πεν, μετά τη δήλωσή του ότι δεν θα έβγαζε selfie ούτε με μια επιζήσασα του Ολοκαυτώματος ούτε με ένα παιδί με παραπληγία.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός προκάλεσε αμηχανία σε πολλούς, όταν αναφέρθηκε απρόσμενα στη γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη διάρκεια ενός ξεσπάσματος για όσους του ζητούν να φωτογραφηθούν μαζί του.

«Οι άνθρωποι δεν πρέπει ποτέ να βγάζουν selfies με κανέναν. Είναι κακό για εσένα, είναι κακό για όλους. Ρουφάει την ψυχή», είπε ο 65χρονος ηθοποιός στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca, σύμφωνα με το Variety.

Στη συνέχεια, μιλώντας στην παρουσιάστρια του CNN, Κέιτλαν Κόλινς, στα Spring Studios της Νέας Υόρκης, πρόσθεσε: «Είναι μια γιαγιά επιζήσασα του Ολοκαυτώματος και ένα εξάχρονο παιδί με παραπληγία που πλησιάζουν με το αναπηρικό αμαξίδιο; Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι».

Sean Penn says he decided to stop attending award shows (including this year’s Oscars, where he won Best Supporting Actor) after being bombarded by people asking for selfies at the Golden Globes.



"People should not do selfies ever with anyone. It’s bad for you; it’s bad for… pic.twitter.com/0N5ppAkEYQ — Variety (@Variety) June 5, 2026

Όπως αναφέρει η Daily Mail, οι δηλώσεις του ηθοποιού προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στα social media, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την ενόχλησή τους για το γεγονός ότι χρησιμοποίησε το Ολοκαύτωμα και ένα παιδί με αναπηρία ως παραδείγματα στο σχόλιό του για τις selfies.

Sean Penn branded 'biggest Hollywood dirtbag' as he brings the Holocaust into his anti-selfie rant https://t.co/uMK5t4foGq — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 10, 2026

«Καμία έκπληξη από το μεγαλύτερο κάθαρμα του Χόλιγουντ», έγραψε ένας χρήστης στο X. Άλλος σχολίασε: «Είναι πραγματικά αφόρητος… Το South Park χρειάζεται ακόμη ένα επεισόδιο αφιερωμένο αποκλειστικά σε αυτόν».

Το ξέσπασμα του Σον Πεν ξεκίνησε όταν εξηγούσε γιατί δεν παρευρέθηκε στα Όσκαρ τον Μάρτιο, παρότι ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία «One Battle After Another», βραβείο το οποίο τελικά κέρδισε.

«Δεν είναι μόνο επειδή πρόκειται για μια τελετή απονομής βραβείων. Το ίδιο θα ίσχυε αν αυτή η παρέα πήγαινε σε ένα afterparty και κάποιος έμπαινε εκεί», είπε. Ο ίδιος εξήγησε ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις του προκαλούν έντονη κοινωνική δυσφορία, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού ανθρώπων. «Πάντα αυτό μου δημιουργούσε κοινωνική αμηχανία. Πάρα πολύς κόσμος. Πλέον έχω αποφασίσει, για όλη μου τη ζωή, ότι δεν θα πηγαίνω πουθενά όπου θα πρέπει να βρίσκομαι σε μια ομάδα άνω των οκτώ ατόμων», ανέφερε.

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι το πρόβλημα με τις μεγάλες δημόσιες συγκεντρώσεις είναι πως έχεις ελάχιστο χρόνο με κάθε άνθρωπο, κάτι που, όπως είπε, εντείνει το άγχος του. «Τις δύο φορές που είχα πάει, ένιωσα ανακούφιση που κέρδισα, επειδή πολλοί άνθρωποι είχαν δουλέψει πολύ σκληρά για αυτό. Υπάρχει και η πολιτική διάσταση σε όλα αυτά», σημείωσε.

Ο Σον Πεν ανέφερε ακόμη ότι είχε συζητήσει με τους συνεργάτες του από την ταινία «One Battle After Another» πριν από τα Όσκαρ και συμφώνησαν πως θα ήταν καλύτερο για την ψυχική του υγεία να μην παραστεί στην τελετή. Αντί για την απονομή, ο γνωστός ηθοποιός ταξίδεψε στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ παρακολούθησε την τελετή των Όσκαρ τις πρώτες πρωινές ώρες.

«Πραγματικά απόλαυσα τα Όσκαρ για πρώτη φορά. Ήταν υπέροχα», δήλωσε. Ο Πεν αποκάλυψε επίσης ότι αποφάσισε να σταματήσει να παρευρίσκεται σε τελετές βραβείων μετά την εμφάνισή του στις Χρυσές Σφαίρες τον Ιανουάριο. «Το καλύτερο που μπορούσα ποτέ να νιώσω ήταν ανακούφιση. Ξέροντας ότι δεν θα το ξανακάνω αυτό, πήγα σε μία ακόμη εκδήλωση φέτος. Πήγα στις Χρυσές Σφαίρες, όπου δεν είχα ξαναπάει ποτέ. Και εκεί αποφάσισα: «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό»», ανέφερε. Όπως είπε, δεν είχε να κάνει με την εύκολη κριτική περί «ψεύτικου Χόλιγουντ», αλλά με την αδυναμία του να αντέξει την κοινωνική πίεση τέτοιων περιστάσεων.

Ο ηθοποιός υποστήριξε ακόμη ότι, φεύγοντας από την εκδήλωση, τον πλησίασαν πολλοί άνθρωποι για selfies, ανάμεσά τους και ο 16χρονος ηθοποιός Όουεν Κούπερ, γνωστός από τη σειρά «Adolescence». Μετά από αυτό, όπως είπε, δεσμεύτηκε να μην παρευρίσκεται ξανά σε εκδηλώσεις με περισσότερα από οκτώ άτομα.

Οι παλιές αντιπαραθέσεις και ο ταραχώδης γάμος με τη Μαντόνα

Ο Σον Πεν έχει βρεθεί πολλές φορές στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων κατά τη διάρκεια της καριέρας του, μεταξύ άλλων και για τον εκρηκτικό χαρακτήρα του. Το 1985, είχε επιτεθεί σωματικά σε δύο δημοσιογράφους που προσπαθούσαν να φωτογραφίσουν τον ίδιο και τη Μαντόνα στο Νάσβιλ. Για το περιστατικό εκείνο του επιβλήθηκε πρόστιμο 100 δολαρίων και ποινή φυλάκισης 90 ημερών με αναστολή.

Το 1987 κατηγορήθηκε για πλημμεληματική επίθεση σε βάρος του τραγουδοποιού Ντέιβιντ Γουολίνσκι στο νυχτερινό κέντρο Helena’s στο Λος Άντζελες. Δεν αμφισβήτησε την κατηγορία και διατάχθηκε να πληρώσει πρόστιμο 1.700 δολαρίων ή να προσφέρει 250 ώρες κοινωνικής εργασίας.

Την ίδια χρονιά, κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Colors», βρισκόταν ακόμη υπό επιτήρηση. Λίγο αργότερα είχε ακόμη ένα μπλέξιμο με τον νόμο, όταν χτύπησε κομπάρσο στο πλατό. Μετά την επίθεση στον Τζέφρι Κλάιν, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε 60 ημέρες φυλάκιση, από τις οποίες εξέτισε τις 33. Παράλληλα, ο Πεν έχει αρνηθεί επανειλημμένα τις φήμες που κυκλοφορούσαν επί χρόνια ότι είχε κακοποιήσει την πρώην σύζυγό του, Μαντόνα.

Κατά τη διάρκεια του ταραχώδους γάμου τους τη δεκαετία του 1980, είχαν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι την είχε δέσει σε καρέκλα και ότι σε άλλη περίπτωση την είχε χτυπήσει με ρόπαλο του μπέιζμπολ. Τόσο η Μαντόνα όσο και ο Πεν έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά ότι υπήρξε σωματική βία, ενώ η τραγουδίστρια είχε καταθέσει υπέρ του σε αγωγή για συκοφαντική δυσφήμηση σχετικά με τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1985, σε έναν γάμο γεμάτο εντάσεις. Η Μαντόνα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 1987, συμφιλιώθηκε μαζί του, αλλά τελικά τον χώρισε οριστικά το 1989.

Το Όσκαρ που παρέδωσε στον Ζελένσκι

Τον Νοέμβριο του 2022, ο Πεν παρέδωσε ένα από τα αγαλματίδια Όσκαρ του στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οκτώ μήνες αφότου η Ακαδημία είχε αρνηθεί να επιτρέψει στον Ουκρανό πρόεδρο να μιλήσει στην τελετή όπου ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ.

«Είναι απλώς ένα συμβολικό, χαζό πράγμα, αλλά αν ξέρω ότι βρίσκεται εδώ μαζί σου, θα νιώθω καλύτερα και αρκετά δυνατός για τις μάχες», είχε πει τότε ο Πεν. «Όταν νικήσετε, φέρ’ το πίσω στο Μαλιμπού, γιατί θα νιώθω πολύ καλύτερα γνωρίζοντας ότι ένα κομμάτι μου βρίσκεται εδώ», είχε προσθέσει.

Ο τρεις φορές διαζευγμένος ηθοποιός από το Μαλιμπού έχει τιμηθεί με δύο βραβεία Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου, για τις ερμηνείες του στην ταινία «Mystic River» του Κλιντ Ίστγουντ το 2004 και στη βιογραφική ταινία «Milk» του Γκας Βαν Σαντ το 2008.