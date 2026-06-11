Ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για την εμφάνισή του στην εκπομπή «Ευ Ζην» στην ΕΡΤ με την Κατερίνα Στικούδη, ένα project που προέκυψε απρόσμενα και τον ενθουσίασε, καθώς βασίστηκε στις σπουδές του στη διαιτολογία.

«Μ’ άρεσε πάντα ο τομέας της υγείας. Το βασικό μου χόμπι στο σπίτι είναι να μαγειρεύω, οπότε σκέφτηκα κάπως να τα βάλω μαζί αυτά τα δύο και προέκυψε η διαιτολογία. Όσες φορές με είχαν ρωτήσει μικρό τι θέλω να κάνω, δεν ήξερα. Ήξερα τι δεν θέλω να κάνω. Δεν ήθελα να γίνω δημοσιογράφος», σχολίασε.

Αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, ο Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας δήλωσε πως η σύντροφός του, η Μυρτώ, τον εμπνέει και τον συνοδεύει πάντα, χαρακτηρίζοντάς την πιο ικανή και έξυπνη από τον ίδιο.

Για την απώλεια του πατέρα του, του δημοσιογράφου Κώστα Χαρδαβέλλα, είπε: «Νιώθω περήφανος για τον μπαμπά μου. Μεγαλώνοντας, μου έρχεται συνέχεια στο μυαλό κάτι το οποίο μου έλεγε, το οποίο είναι ότι “το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις στη ζωή σου δεν είναι ούτε το να είσαι πετυχημένος, διάσημος, να βγάλεις λεφτά, είναι να έχεις ένα καθαρό όνομα”. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μου άφησε. Μου λείπει ότι είχα έναν άνθρωπο που μπορούσα ανά πάσα στιγμή να τον πάρω να ρωτήσω τη γνώμη του για οτιδήποτε. Και είναι κάτι το οποίο όταν το έχεις, πολύ συχνά το θεωρείς δεδομένο, και όταν το χάσεις είναι που ξαφνικά, ξέρεις, σκέφτεσαι “α, να τον πάρω… δεν μπορώ να το κάνω τώρα”. Και γενικά θεωρώ ότι το πένθος και η απώλεια και όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται με λογικούς τρόπους. Ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά με τον τρόπο του».

«Ξέραμε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά. Σε μεγάλο βαθμό, λοιπόν, όλα τα στάδια αυτά τα πέρασα εν όσω ήταν ακόμα εν ζωή. Η μητέρα μου, επειδή το ζούσε αυτό και δεν είχε τη δυνατότητα να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ξεκινούσε εκείνη τη στιγμή. Την τελευταία φορά που τον είδα και εκείνος είχε καταλάβει, μου είχε γράψει ότι “μη στενοχωριέσαι, θα μεγαλώσουμε μαζί”. Το οποίο εγώ το είχα εκλάβει ότι αυτό ουσιαστικά εννοεί. Ότι “ξέρεις, τώρα φεύγω και θα συνεχίσω να βλέπω τη ζωή μέσα απ’ τα δικά σου μάτια”», πρόσθεσε στη συνέχεια.