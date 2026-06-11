Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθεί η Νίκη Σκιαδαρέση, όπως έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media των «Σκιαδαρέσες», του μουσικού σχήματος που έχει δημιουργήσει μαζί με τη δίδυμη αδερφή της, Όλγα.

Οι δύο αδερφές βρίσκονται σε περίοδο προετοιμασίας για την καλοκαιρινή τους περιοδεία, ωστόσο την Τετάρτη 10 Ιουνίου προέκυψε ένα απρόοπτο, καθώς η Νίκη Σκιαδαρέση εμφανίστηκε μέσα από νοσοκομείο. Η αιτία της νοσηλείας της δεν έγινε γνωστή, με τις κόρες της Μπέσσυς Μάλφα και του Γεράσιμου Σκιαδαρέση να αντιμετωπίζουν πάντως την κατάσταση με χιούμορ και καλή διάθεση.

Στο βίντεο που ανέβασαν, οι «Σκιαδαρέσες» ακούγονται να τραγουδούν στίχους από το νέο τους τραγούδι, «ΣΕΑ Αταλάντης», και συγκεκριμένα το σημείο: «στα επείγοντα, με παυσίπονα, προσπαθούν να μην πεθάνουν πριν τα 30».

Η Όλγα Σκιαδαρέση βρισκόταν δίπλα στην αδερφή της, ενώ η Νίκη φαινόταν ξαπλωμένη σε κρεβάτι νοσοκομείου, με ορό στο χέρι. Παρά την εικόνα, οι δύο αδερφές επέλεξαν να σχολιάσουν το περιστατικό με αυτοσαρκασμό, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη.

Πάνω στο βίντεο έγραψαν χαρακτηριστικά: «Έτοιμες για το καλοκαιρινό τουρ. Κάναμε λίγη εμπειρική έρευνα, μέθοδος υποκριτικής. Στα επείγοντα για να σας τραγουδήσουμε τα ΣΕΑ στην Τεχνόπολη».