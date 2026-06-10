Η Ζήνα Κουτσελίνη προειδοποιεί με μηνύσεις όσους ξεπερνούν τα όρια στον ψηφιακό κόσμο, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Οι νομικές ενέργειες που προαναγγέλλει η παρουσιάστρια αφορούν ακραίες διαδικτυακές επιθέσεις που δέχεται το τελευταίο διάστημα.

«Υπάρχουν και πολλά αρνητικά σχόλια, τα οποία με έχουν κάνει καλύτερο άνθρωπο. Γιατί είδα αλλιώς κάποια κομμάτια που με αφορούν. Από εκεί και πέρα όμως, και οφείλω να το πω, υπάρχουν και σχόλια όπως “να ψοφήσεις” και τα λοιπά, τα οποία πια θα πρέπει και οι άνθρωποι που τα κάνουν να συνειδητοποιήσουν ότι μπροστά τους μπορεί να έχουν μηνύσεις στο μέλλον» δήλωσε χαρακτηριστικά στην κάμερα, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της.

Η παραδοχή για τη δύσκολη σεζόν και το Star

Η ίδια δεν δίστασε να κάνει έναν απολογισμό για την τηλεοπτική χρονιά που ολοκληρώνεται, εστιάζοντας στην ανάγκη για ανανέωση του προγράμματός της.

«Ομολογουμένως ήταν μια δύσκολη χρονιά και είμαστε έτοιμοι για τις αλλαγές. Γιατί οι παρουσιαστές που είναι ηγέτες πρέπει να βλέπουν ότι το πρόγραμμά τους χρειάζεται αλλαγή και νομίζω ότι είμαι σε αυτό το στάδιο τη δεδομένη στιγμή» ανέφερε η παρουσιάστρια, συμπληρώνοντας: «Ξέρεις κάτι; Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής να βλέπεις ότι δεν έχεις πάει καλά, να μην ζεις σε ένα ροζ συννεφάκι, γιατί μόνο έτσι προχωράς μπροστά και βελτιώνεις το τηλεοπτικό σου προϊόν. Και αυτό αφορά τους περισσότερους».

Ωστόσο, η τοποθέτησή της προκάλεσε την άμεση αντίδραση της εκπομπής «Το Πρωινό». Η αρχή έγινε όταν ρωτήθηκε για τη σάτιρα που της ασκεί ο Γιώργος Λιάγκας, με την ίδια να απαντά κοφτά: «Δεν τον βλέπω».

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 σχολίασε αρχικά με ειρωνικό ύφος: «Έχω αδυνατίσει πολύ και περνάω απαρατήρητος!». Στη συνέχεια, όμως, πέρασε στο παρασκήνιο της μετακίνησης της εκπομπής της στην πρωινή ζώνη, αμφισβητώντας ότι η αλλαγή αυτή αποτελούσε δική της επιθυμία.

«Πρέπει να ‘σαι ηγέτης για να καταλαβαίνεις πότε δεν πας καλά; Αν δεν είσαι ηγέτης δεν το καταλαβαίνεις; Εκείνη ζήτησε να πάει δέκα η ώρα; Νομίζω ότι το Star της ζήτησε να πάει στις 10 η εκπομπή, σαν μια μονόδρομη απόφαση του σταθμού για να συγχωνεύσει δύο ζώνες. Η απόφαση ήταν του Star» υποστήριξε ο Γιώργος Λιάγκας, δίνοντας μια τελείως διαφορετική διάσταση για το τι συνέβη πίσω από τις κλειστές πόρτες του καναλιού.