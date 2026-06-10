H «Κρεολή» των Νιάρχων «χτίστηκε» το 1927, με την πρώτη ανακαίνιση να γίνεται το 2007 από τις δύο κόρες του Μαουρίτσιο Gucci, Αλέγκρα και Αλεσάντρα που διατηρούν μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο ξύλινο ιστιοπλοϊκό σκάφος στον κόσμο.

Είναι ένα από τα ομορφότερα κλασικά ιστιοπλοϊκά γιοτ όλων των εποχών, που αγοράστηκε από τον μεγιστάνα Σταύρο Νιάρχο την περίοδο της μεγάλης του κόντρας με τον Αριστοτέλη Ωνάση, που διέθετε το «Invicta».

Ο Έλληνας εφοπλιστής Σταύρος Νιάρχος και η σύζυγός του Ευγενία εμφανίζονται το καλοκαίρι του 1956 πάνω στη θαλαμηγό τους «Κρεολή» στον όρμο του Φαλήρου

Ωστόσο όπως έγινε γνωστό πολύ πρόσφατα το περίφημο αυτό σκάφος ήρθε στην ιδιοκτησία των Gucci, για ένα και μόνο λόγο: επειδή το είχε βάλει στο μάτι η πρώην σύζυγος του Μαουρίτσιο Γκούτσι, η Πατρίτσια Ρετζιάνι, η αποκαλούμενη και ως «μαύρη χήρα» που κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε για τη δολοφονία του συζύγου της.

Αυτός πιθανότατα όπως λέγεται ήταν και ο κύριος λόγος που οι δυο κόρες του ζεύγους είχαν για ένα μεγάλο διάστημα την «Κρεολή» ερμητικά «κλειστή» στο port Hercules του Μονακό, με όσους περνούσαν από το σημείο να τη θαυμάζουν.

Καθώς το σκάφος αποτελούσε δώρο του δολοφονηθέντα πατέρα τους προς την μητέρα τους που σχεδίασε με κάθε λεπτομέρεια την δολοφονία του ανδρός της.

Σήμερα η «Μαύρη χήρα» όπως έχουν ονομάσει την Πατρίτσια Ρετζιάνι, εξακολουθεί μετά την αποφυλάκιση της να ζει στο Μιλάνο και να προκαλεί σχόλια με τα όσα έχει υποστηρίξει κατά καιρούς.

Όπως το 2016, που δήλωσε μετά την αποφυλάκιση της στους δημοσιογράφους «Προτιμώ να κλαίω σε Rolls Royce παρά να είμαι φτωχή και χαρούμενη πάνω σε ένα ποδήλατο».

Η Πατρίτσια Ρετζιάνι σύμφωνα με τα όσα έχουν δημοσιευθεί στα ιταλικά ταμπλόιντ εξακολουθεί να λαμβάνει περίπου 1,5 εκατομμύρια δολάρια ετησίως από το καταπίστευμα του πρώην συζύγου της ενώ οι δυο κόρες της η Alessandra και η Allegra έχουν κόψει διπλωματικές επαφές μαζί της.

Η πρώην σύζυγος του Μαουρίτσιο Γκούτσι, Πατρίτσια Ρετζιάνι Μαρτινέλι, συνοδευόμενη από αστυνομικούς, εισέρχεται στο δικαστήριο του Μιλάνου σε αυτή τη φωτογραφία της 3ης Νοεμβρίου 1998, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στη δίκη για τη δολοφονία του γόνου του οίκου μόδας.

Κάτι που δεν φαίνεται να ενοχλεί ιδιαίτερα τη Ρετζιάνι, όλα αυτά τα χρόνια, που νιώθει ακόμη και σήμερα πως αποτελεί ένα «κομμάτι» της οικογένειας Gucci και κατ’ επέκταση και του διάσημου οίκου που φέρει το όνομα του δολοφονηθέντα συζύγου της Μαουρίτσιο Γκούτσι.