Η Βίκυ Παγιατάκη εξέφρασε τη δική της άποψη για τον γάμο το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου, μέσα από την εκπομπή «Buongiorno». Λίγο πριν ξεκινήσει τη στήλη των ζωδίων, η γνωστή αστρολόγος άνοιξε μια πιο προσωπική συζήτηση με τη Φαίη Σκορδά, με αφορμή το θέμα του γάμου.

Απευθυνόμενη στην παρουσιάστρια, η Βίκυ Παγιατάκη τη ρώτησε με χιούμορ γιατί θέλει να παντρευτεί, λέγοντάς της πως είναι μια όμορφη και επιτυχημένη γυναίκα που έχει πολλά στη ζωή της. «Τι θες να πας να παντρευτείς; Δεν το καταλαβαίνω αυτό», είπε χαρακτηριστικά στον αέρα της εκπομπής.

Η Φαίη Σκορδά, από την πλευρά της, απάντησε πως ο γάμος είναι θέμα προσωπικής στάσης ζωής και πως ο καθένας το βλέπει διαφορετικά. Η Βίκυ Παγιατάκη επέμεινε με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο, κάνοντας το πάνελ να χαμογελάσει με την ατάκα της: «Αχ παιδιά, θα με τρελάνει αυτή η γυναίκα».