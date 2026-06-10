Η Ελένη Ψυχούλη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» , όπου ανέφερε ότι έχει αφήσει πίσω της τον έρωτα και το σεξ λόγω ηλικίας και ορμονών.

«Έχω κλείσει το κεφάλαιο του έρωτα. Τελείωσε. Στο τελειώνει η φύση κάποια στιγμή. Δεν σε αφορά καθόλου. Και είναι κάτι το οποίο εγώ το περίμενα να έρθει με μεγάλη χαρά. Γιατί είχα διαβάσει ένα άρθρο πάνω σε αυτό και όντως ό,τι έλεγε ισχύει. Πλέον είσαι εσύ για σένα! Και είναι η πρώτη φάση της ζωής σου, όπου δεν σε απασχολεί πλέον τίποτα. Τα έχεις κάνει όλα. Ορμονικά νομίζω, τίποτα από όλα αυτά, ούτε το σεξ, ούτε ο έρωτας. Ποια συντροφικότητα αγάπη μου; Τη συντροφικότητα δεν θα τη βρεις. Εγώ δεν είμαι και της οικογένειας, δεν ήμουν ποτέ. Και δεν θεώρησα ποτέ και κανέναν άνδρα σύντροφο, με την έννοια ότι θα μοιραστεί τις ιδέες μου, τα σχέδια μου. Αυτά τα μοιράζομαι με φίλους. Ο σύζυγός μου είναι, ας πούμε, ο Βασίλης Καλλίδης. Επειδή περιτριγυρίζομαι από μία ομάδα γυναικών που είναι περίπου στην ίδια ηλικία με εμένα, όλες ζούμε το ίδιο, την ίδια αδιαφορία. Απελευθερωθήκαμε κιόλας. Δηλαδή είναι μεγάλη χαρά αυτό. Επειδή είναι ορμονικό, δεν εκπέμπεις τις ορμόνες. Δεν σε πλησιάζει κανένας με αυτό τον σκοπό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», ανέφερε η Ελένη Ψυχούλη στη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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