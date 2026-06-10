Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο δεν συμμετείχε τελικά στην εμβληματική εμφάνιση της Μαντόνα και της Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα MTV VMAs του 2003, η οποία έμεινε στην ιστορία για το περίφημο φιλί επί σκηνής.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός εξήγησε, μιλώντας στην εκπομπή «Watch What Happens Live» με τον Άντι Κοέν, πως εκείνη την περίοδο έκανε γυρίσματα για την ταινία «Shall We Dance» και η παραγωγή δεν της επέτρεψε να απουσιάσει.

Why Jennifer Lopez dropped out of Madonna and Britney Spears’ iconic MTV VMAs performance https://t.co/rKhtiFf8IN pic.twitter.com/uQU870OFvc — New York Post (@nypost) June 9, 2026

«Δούλευα τότε σε μια ταινία, το “Shall We Dance”, και δεν με άφηναν να φύγω από τα γυρίσματα», ανέφερε η Τζένιφερ Λόπεζ, αποκαλύπτοντας πως αρχικά ήταν εκείνη που θα εμφανιζόταν μαζί με τη Μαντόνα και την Μπρίτνεϊ Σπίαρς στο medley του «Like a Virgin». Τελικά, τη θέση της πήρε η Κριστίνα Αγκιλέρα.

Όπως αναφέρει η New York Post, η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε μάλιστα πως είχαν ήδη κάνει πρόβες για την εμφάνιση, ενώ είχε πάει και στο σπίτι της Μαντόνα για την προετοιμασία. Όπως είπε, ήταν εκείνη, η Μαντόνα και η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, με τη Μαντόνα να παίζει κιθάρα και τις τρεις τους να τραγουδούν.

Παρότι το φιλί της Μαντόνα με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς και την Κριστίνα Αγκιλέρα ήταν αυτό που έκανε την εμφάνιση αξέχαστη, η Τζένιφερ Λόπεζ ξεκαθάρισε πως δεν είχε κάνει πρόβα κάποιο φιλί πάνω στη σκηνή. Ωστόσο, όπως είπε, η Μαντόνα είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι ήθελε να δημιουργήσει μια εμφάνιση με έντονο θεατρικό χαρακτήρα, εμπνευσμένη από γάμο.

Σύμφωνα με την Τζένιφερ Λόπεζ, το αρχικό concept ήθελε τη Μαντόνα να έχει τον ρόλο του γαμπρού και τις υπόλοιπες να εμφανίζονται στη σκηνή τραγουδώντας. Η ίδια μάλιστα θα ήταν εκείνη που θα έβγαινε πρώτη για να ερμηνεύσει το «Like a Virgin».

Αν και η παραγωγή της ταινίας τής επέτρεψε να συναντήσει τη Μαντόνα μέσα στο Σαββατοκύριακο, τελικά δεν της έδωσε άδεια για να συμμετάσχει κανονικά στο live των MTV VMAs.

Η εμφάνιση που τελικά προβλήθηκε είχε τη Μπρίτνεϊ Σπίαρς, τη Μαντόνα και την Κριστίνα Αγκιλέρα ντυμένες με bridal looks, να ερμηνεύουν τα «Like a Virgin» και «Hollywood», πριν ακολουθήσει το φιλί που συζητήθηκε όσο λίγα στην ιστορία των βραβείων. Στη συνέχεια, στη σκηνή ανέβηκε και η Μίσι Έλιοτ με το hit της «Work It».

Χρόνια αργότερα, η Μαντόνα είχε δηλώσει πως θα ήθελε να αναβιώσει το συγκεκριμένο φιλί με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς σε περιοδεία της, ενώ οι δύο σταρ αντάλλαξαν ξανά φιλί το 2022, στον γάμο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τον Σαμ Ασγκάρι.