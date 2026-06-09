Το superyacht SARAMOUR βρέθηκε και φέτος στα νερά της Σκιάθου, με τη χαρακτηριστική σιλουέτα του να ξεχωρίζει ανοιχτά της παραλίας Μάραθα, όπως αναφέρει το skiathoschannel. Η παρουσία του δεν περνά απαρατήρητη, καθώς πρόκειται για μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ιδιωτικές θαλαμηγούς που κινούνται κάθε καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Το υπερπολυτελές σκάφος έχει συνδεθεί εδώ και χρόνια με την οικογένεια Del Vecchio και αποτελεί σταθερό επισκέπτη του νησιού, το οποίο συγκαταλέγεται στους αγαπημένους θερινούς προορισμούς της οικογένειας.

Η ιστορία πίσω από το SARAMOUR

Το ενδιαφέρον γύρω από το SARAMOUR δεν περιορίζεται μόνο στις διαστάσεις ή την πολυτέλειά του. Το όνομά του προέρχεται από τη σύνθεση του ονόματος Sara και της γαλλικής λέξης «Amour», που σημαίνει αγάπη.

Διεθνή μέσα του χώρου των superyachts έχουν κατά καιρούς συνδέσει το σκάφος με τον αείμνηστο Ιταλό επιχειρηματία Leonardo Del Vecchio, ιδρυτή της Luxottica, του ομίλου που βρίσκεται πίσω από μερικά από τα μεγαλύτερα brands οπτικών παγκοσμίως.

Μετά τον θάνατό του το 2022, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάποια μεταβίβαση του σκάφους, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν ότι εξακολουθεί να διαχειρίζεται μέσω της οικογενειακής περιουσιακής δομής.

Γιατί ξεχωρίζει η θαλαμηγός των 61,3 μέτρων

Το SARAMOUR κατασκευάστηκε από το ιταλικό ναυπηγείο CRN και παραδόθηκε το 2014. Η εξωτερική και εσωτερική σχεδίαση φέρει την υπογραφή του Francesco Paszkowski.

Ένα από τα στοιχεία που το διαφοροποιούν είναι το αποκλειστικό κατάστρωμα του ιδιοκτήτη. Ολόκληρο επίπεδο του σκάφους έχει σχεδιαστεί για ιδιωτική χρήση, με ανεξάρτητους χώρους φιλοξενίας, lounge, γραφείο, εξωτερικούς χώρους χαλάρωσης και jacuzzi.

Παράλληλα, η διαρρύθμιση έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ιδιωτικότητα, περιορίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο την οπτική επαφή με τα υπόλοιπα σημεία του σκάφους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του SARAMOUR

Το SARAMOUR έχει μήκος 61,3 μέτρα και πλάτος 10,2 μέτρα, ενώ η ολική χωρητικότητά του φτάνει τους 1.122 GT.

Η γάστρα είναι κατασκευασμένη από χάλυβα και η υπερκατασκευή από αλουμίνιο, ενώ τα καταστρώματα είναι επενδυμένα με ξύλο τικ.

Στο μηχανολογικό σκέλος διαθέτει δύο κινητήρες Caterpillar 3512C, ισχύος 2.040 ίππων ο καθένας. Η μέγιστη ταχύτητά του αγγίζει τους 15 κόμβους, ενώ η ταχύτητα ταξιδιού διαμορφώνεται στους 14 κόμβους.

Η αυτονομία του ξεπερνά τα 3.000 ναυτικά μίλια, επιτρέποντας μεγάλα ταξίδια χωρίς ανεφοδιασμό.

Οι χώροι φιλοξενίας και οι παροχές

Το σκάφος μπορεί να φιλοξενήσει έως 12 επισκέπτες σε πέντε σουίτες, ενώ το πλήρωμα φτάνει τα 14 με 15 άτομα.

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που διαθέτει περιλαμβάνονται:

Beach club στην πρύμνη με πρόσβαση στη θάλασσα

Χώρος ευεξίας με χαμάμ και αίθουσα μασάζ

Γυμναστήριο

Γυάλινος ανελκυστήρας που συνδέει τα καταστρώματα

Sun deck με jacuzzi και bar

Σύστημα σταθεροποίησης για περιορισμό των κραδασμών τόσο εν πλω όσο και κατά την αγκυροβολία

Παρά τη μεγάλη του αξία και τη διεθνή προβολή του, το SARAMOUR δεν εμφανίζεται στις αγορές charter, όπως συμβαίνει με πολλά superyachts αντίστοιχου μεγέθους.

Η επιλογή αυτή έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον γύρω από τη θαλαμηγό, η οποία παραμένει αποκλειστικά ιδιωτικής χρήσης και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα mega yachts που επισκέπτονται κάθε χρόνο τις ελληνικές θάλασσες.