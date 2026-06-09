Ακολουθώντας το δόγμα του πατέρα του και εθνικού μας ευεργέτη Γεώργιου Κουμάνταρου, που πίστευε πολύ στην προσφορά, ο γιός του Γιάννης Γ. Κουμάνταρος, παρευρέθηκε στην εκδήλωση για το «Βραβείο Καινοτομίας FMN 5.0» που διοργανώνεται από την εταιρεία του «Flour Mills of Nigeria», κάνοντας ουσιαστικά μια σπάνια εμφάνιση.

Το «Βραβείο Καινοτομίας FMN 5.0» επικεντρώθηκε φέτος σε μετασχηματιστικές λύσεις που αφορούν την αξιοποίηση της κασάβας στη Νιγηρία. Πρόκειται για ένα φυτό που καλλιεργείται ευρέως στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές για την εδώδιμη αμυλούχα ρίζα που είναι σημαντική πηγή υδατανθράκων. Με την Νιγηρία να είναι η μεγαλύτερη παραγωγός κασάβας παγκοσμίως, παράγοντας πάνω από 53 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Το θέμα του διαγωνισμού, «Καινοτόμες Πρακτικές στην Παραγωγή και Επεξεργασία Κασάβας», επικεντρώθηκε στην επίλυση του παράδοξου της Νιγηρίας, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός κασάβας στον κόσμο, ενώ παράλληλα εξαρτάται από εισαγόμενα παράγωγα.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό , απονέμοντας ένα ιστορικά μεγάλο βραβείο αξίας 10 εκατομμυρίων ₦ (Νάιρα- εθνικό νόμισμα της Νιγηρίας) στη επιχειρηματία Victoria Ogwanighie, ιδρύτρια της «Kiyoko Foods Ltd», για τη μετατροπή της κασάβας σε μπάλες τυριού πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά για τη διατροφή των παιδιών, ανάμεσα σε 2700 συμμετοχές, που κατατέθηκαν .

Μετά από την πρωτοβουλία του γίγαντα της οικογένειας Κουμάνταρου, της «FMN», να παρέχει εταιρική καθοδήγηση και χρηματοδότηση υψηλού αντίκτυπου σε κλιμακωτά έργα ικανά να ενισχύσουν τα συστήματα τροφίμων της Νιγηρίας. Μιας χώρας στην οποία η οικογένεια Κουμάνταρου, με καταγωγή από το ορεινό χωριό Βαμβακού της Λακωνίας, μεγαλουργεί.