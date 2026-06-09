Στις γεμάτες αγωνία στιγμές που έζησε όταν έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί αναφέρθηκε η Ανίτα Μπραντ, περιγράφοντας τη δύσκολη εμπειρία της πρόωρης γέννησης του γιου της κατά την 27η εβδομάδα της κύησης.

Η make-up artist βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Χάρη Χριστόπουλο, στο πλατό της εκπομπής «Super Κατερίνα», όπου και οι δύο αναφέρθηκαν ανοιχτά στη συναισθηματική πίεση και τον ανηφορικό δρόμο που διένυσαν μέχρι το βρέφος να πάρει εξιτήριο.

Η ίδια θέλησε να αποτυπώσει το μέγεθος της ψυχικής δύναμης που απαιτείται σε ανάλογες περιπτώσεις, μεταφέροντας τις σκέψεις της:

«Στην τελευταία εγκυμοσύνη γέννησα σχεδόν στις 27 εβδομάδες. Δύο εβδομάδες έμεινα στο νοσοκομείο και το μωρό 2 μήνες. Φαντάσου να φεύγεις από το μαιευτήριο χωρίς το μωρό στην αγκαλιά. Γεννήθηκε 1.100 γραμμάτια. Χωρούσε στο χέρι του Χάρη.

Νομίζω ότι τη δύναμη τη βρίσκεις όταν τη χρειάζεσαι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Ήταν ένας δρόμος τόσο ανηφορικός που δεν μπορείς να τον διανοηθείς αν δεν τον ζήσεις. Και επειδή έχω επαφή με άλλες μαμάδες και με κάποιες ομάδες που κάνουν παρέα και μιλάνε, συζητάνε γι’ αυτό το θέμα, όλοι αυτό λένε: “Ότι αν δεν το ζήσεις, δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου στο τι δύναμη χρειάζεσαι, ψυχική, για να το αντέξεις”. Γιατί να βλέπεις το μωρό σου κάθε μέρα και να αγχώνεσαι πόσα γραμμάρια έβαλε… Αγωνία, άστο».

Το μάθημα ζωής και η καθημερινότητα με τρεις γιους στο σπίτι

Στη συνέχεια, ο Χάρης Χριστόπουλος πήρε τον λόγο για να περιγράψει τη δική του οπτική γύρω από τη μάχη που έδωσε το νεογέννητο, εστιάζοντας στο πώς αυτή η δοκιμασία επηρέασε θετικά τον δεσμό της οικογένειας.

«Το χειρότερο βέβαια που απεύχεσαι (γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις) και εκτιμάς περισσότερο και τη ζωή και το θαύμα και τη δύναμη για επιβίωση που έχουν αυτά τα πιτσιρίκια. Και, ομολογουμένως και από μαρτυρίες, γίνονται και πολύ πιο δυνατά αυτά, γιατί έχουν τέτοια λύσσα για να επιβιώσουν! Είναι το θαύμα της επιβίωσης.

Τέλος πάντων, το περάσαμε και αυτό και ήταν και ένα μεγάλο μάθημα και για τη σχέση μας και για την αγάπη μας, η οποία θεριεύει ακόμα περισσότερο για τα πιτσιρίκια μας. Τι να σου λέω τώρα… Και τον έχουν αγκαλιά οι άλλοι δύο και τον προστατεύουνε, και είναι “ο καπετάν φασαρίας” βέβαια».

Η οικογένεια του ζευγαριού αποτελείται πλέον από τρία αγόρια. Ο μεγαλύτερος γιος τους, ο Χρήστος, ήρθε στη ζωή τον Ιούλιο του 2020 και ο δεύτερος αδελφός του ακολούθησε τον Μάρτιο του 2022. Το νεότερο μέλος, η γέννηση του οποίου έγινε πρόωρα τον Σεπτέμβριο του 2024, βρίσκεται πλέον στο σπίτι μαζί με τα αδέλφια του, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τις δυσκολίες των πρώτων δύο μηνών.