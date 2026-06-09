Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό φαίνεται πως έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, πραγματοποιώντας την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί.

Το ζευγάρι εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη, στην παγκόσμια πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ συναυλίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στο πλαίσιο του Tribeca Film Festival 2026.

Όπως αναφέρει η Page Six, η 41χρονη τραγουδίστρια επέλεξε μια λευκή vintage δημιουργία του οίκου Lanvin, ενώ ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκε με κομψό σμόκιν.

Katy Perry and Justin Trudeau make their relationship red-carpet official https://t.co/pCcoaKCeTk pic.twitter.com/UkjhKs2LPx — Page Six (@PageSix) June 9, 2026

Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιασμένοι μπροστά στους φωτογράφους, ενώ δεν έλειψαν τα τρυφερά βλέμματα, τα χαμόγελα και τα πιο αυθόρμητα στιγμιότυπα. Σε μία από τις πιο γλυκές στιγμές της βραδιάς, η Κέτι Πέρι και ο Τζάσιν Τριντό έγειραν ο ένας προς τον άλλον, ακούμπησαν τα μέτωπά τους και ξέσπασαν σε γέλια.

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στιγμιότυπο σχολιάστηκε έντονα, καθώς ο Τζάστιν Τριντό φάνηκε να ακουμπά τα οπίσθια της τραγουδίστριας, την ώρα που οι δυο τους πόζαραν στο κόκκινο χαλί.

Οι φήμες για ειδύλλιο ανάμεσα στην Κέιτι Πέρι και τον Τζάστιν Τριντό είχαν ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2025, όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν μαζί στο Μόντρεαλ. Τον ίδιο μήνα, ο Τριντό είχε πάει μαζί με την έφηβη κόρη του, Έλα-Γκρέις, σε συναυλία της Πέρι στο πλαίσιο της περιοδείας «Lifetimes» στην καναδική πόλη.

Παρότι η σχέση τους φέρεται να πέρασε αρχικά μια περίοδο απόστασης, οι δυο τους επανήλθαν δυναμικά στο προσκήνιο τον Οκτώβριο, όταν φωτογραφήθηκαν πιασμένοι χέρι χέρι κατά τη διάρκεια εξόδου για τα γενέθλια της Πέρι στο Παρίσι. Τον Δεκέμβριο, η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό έκαναν τη σχέση τους επίσημη και στο Instagram, δημοσιεύοντας προσωπικές φωτογραφίες από ταξίδι τους στο Τόκιο.

Αφού πέρασαν μαζί τις γιορτές και υποδέχθηκαν τη νέα χρονιά ως ζευγάρι, εθεάθησαν τον Απρίλιο να διασκεδάζουν στη συναυλία του Τζάστιν Μπίμπερ στο Coachella. Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Us Weekly, η Πέρι έχει ήδη γνωρίσει την 5χρονη κόρη της, την οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην αρραβωνιαστικό της Ορλάντο Μπλουμ, στα τρία παιδιά του Τριντό από τον γάμο του με την εν διαστάσει σύζυγό του, Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό.

Καθώς το ζευγάρι πλησιάζει τον πρώτο χρόνο της σχέσης του, πηγή ανέφερε στο Page Six ότι η Πέρι έκανε μια απρόσμενη κίνηση μετά το πρώτο της ραντεβού με τον Τριντό το περασμένο καλοκαίρι. «Η Κέιτι κατέληξε στο σπίτι του Τζάστιν στο Μόντρεαλ μετά το πρώτο τους ραντεβού και από τότε είναι αχώριστοι», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι οι δυο τους φροντίζουν πάντα να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους.