Ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό γεγονός πραγματοποιεί για μια ακόμη χρονιά το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» με στόχο του να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο καθώς και τις οικογένειες τους.



Πρόκειται για το «Riviera Shopping for a Good Cause» που θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 10 Ιουνίου, από τις 12 το μεσημέρι ως και τις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας στο «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens», στη Βουλιαγμένη, που γίνεται γίνεται σύμμαχος του σωματείου, και ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί τους εκατοντάδες φίλους και υποστηρικτές της «ΕΛΠΙΔΑΣ».



Με καλοκαιρινή διάθεση, μοναδικές εκπλήξεις, μουσική και happenings, και φυσικά με δεκάδες πρωτότυπα προϊόντα και ξεχωριστές προτάσεις για το καλοκαίρι, οι επισκέπτες που θα βρεθούν στον 5ο και 6ο όροφο, του κτιρίου «Ναυσικά», καθώς και στον εξωτερικό χώρο του “Nafsika Plateia” θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους αλλά και να συνδράμουν στον ευγενή σκοπό.

Μαγιώ, καφτάνια, σανδάλια, τσάντες, ρούχα, είδη διακόσμησης σπιτιού, καλλυντικά, παιδικά, κοσμήματα, αξεσουάρ και πολλά ακόμα υπέροχα είδη από 60 κορυφαία brands θα περιμένουν τους επισκέπτες.



Ταυτόχρονα οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους από το περίπτερο του σωματείου, όπου θα υπάρχουν όλα τα προϊόντα του eshop της ΕΛΠΙΔΑΣ, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να προμηθευτούν και τις συλλεκτικές τσάντες και παπούτσια της σειράς Aquazzura x ELPIDA που σχεδίασε ο διεθνής οίκος Aquazzura αποκλειστικά για το Σωματείο ΕΛΠΙΔΑ σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων!



Ειδικά για τη συγκεκριμένη ημέρα θα υπάρχει η δυνατότητα προσωποποίησης (customization) των συλλεκτικών προϊόντων της σειράς Aquazzura x ELPIDA με το μονόγραμμα σας, καθώς και άλλων προϊόντων του eshop του Σωματείου.

