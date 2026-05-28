Η Μαρίνα Βερνίκου εμφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τη σκυλίτσα της, τη Νουρ, επιλέγοντας ένα casual σύνολο με ανοιξιάτικη διάθεση και minimal αισθητική.

Για τη βόλτα της στην πόλη, φόρεσε bootcut jeans σε μπλε απόχρωση, συνδυάζοντάς τα με λευκό top και cropped jacket σε μπεζ τόνους. Το outfit ολοκληρώθηκε με λευκά sneakers, ζώνη στην ίδια χρωματική παλέτα και oversized γυαλιά ηλίου.

Η συνολική εικόνα κινήθηκε σε χαλαρούς τόνους, με έμφαση στις ουδέτερες αποχρώσεις και στις άνετες γραμμές. Τα μαλλιά της διατηρήθηκαν σε φυσικό styling, ενώ το μακιγιάζ της παρέμεινε διακριτικό, ακολουθώντας το ύφος της εμφάνισης.