Η πρόληψη και η τύχη συχνά πηγαίνουν μαζί, παρότι τις αντιλαμβανόμαστε διαφορετικά. Η τύχη μοιάζει περισσότερο με κάτι που δεχόμαστε παθητικά: είναι απρόβλεπτη και τυχαία.

Αντίθετα, οι προλήψεις αφήνουν την αίσθηση ότι μπορούμε να παρέμβουμε. Ένα γούρι, για παράδειγμα, γίνεται ένας τρόπος να επηρεάσουμε τη μοίρα. Δίνουμε νόημα σε ασύνδετα γεγονότα ή άσχετες συμπτώσεις και δημιουργούμε συνδέσεις μεταξύ τους.

Στον πυρήνα της πρόληψης βρίσκεται η πίστη σε μια υπερφυσική σχέση αιτίας και αποτελέσματος: η πεποίθηση ότι συγκεκριμένες πράξεις, αντικείμενα ή τελετουργίες μπορούν να προκαλέσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, καλά ή κακά.

Και όπως επισημαίνεται στο Psychology Today, παρότι οι προλήψεις χαρακτηρίζονται εν γένει ως παράλογες, υπάρχουν βαθύτεροι ψυχολογικοί λόγοι για τους οποίους τόσοι άνθρωποι τις υιοθετούν. Εξάλλου η διαχρονική γοητεία τους ξεπερνά εποχές και πολιτισμούς.

Πώς οι προλήψεις επηρεάζουν την ψυχολογία μας

Ο Πολ Ρόζιν, καθηγητής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια και πρώην διευθυντής του επιστημονικού περιοδικού Appetite, έχει εξετάσει αυτό το φαινόμενο. Σύμφωνα με τα ευρήματά του, οι άνθρωποι έχουν γενικά την τάση να πιστεύουν σε προλήψεις.

Όταν οι καταστάσεις μοιάζουν απρόβλεπτες ή χαοτικές, αυτές οι πεποιθήσεις μπορούν να προσφέρουν μια αίσθηση ελέγχου. Το να φορέσετε, για παράδειγμα, τις «τυχερές» σας κάλτσες σε μια συνέντευξη για δουλειά μπορεί να μειώσει τους καρδιακούς παλμούς, την ένταση, το στρες και το άγχος.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Psychological Science ανέφερε ότι η ενεργοποίηση μιας πρόληψης, όπως το να κάνετε τον σταυρό σας ή να ρίξετε αλάτι πάνω από τον ώμο σας, μπορεί να ενισχύσει την αυτοπεποίθηση και την απόδοση.

Μια τελετουργία μπορεί να λειτουργήσει ως νοητικό ερέθισμα που βελτιώνει τη συγκέντρωση, την πίστη στις ικανότητές σας και την αυτοπεποίθησή σας. Η προληπτική σκέψη μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως placebo: το «χτύπα ξύλο» ενδέχεται να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο βλέπετε μια κατάσταση. Και τελικά όλα τα παραπάνω, με τη σειρά τους, μπορούν να οδηγήσουν και σε καλύτερη απόδοση.

Οι τρεις λόγοι που καταφεύγουμε στις προλήψεις

1. Η ανάγκη να νιώθουμε ότι έχουμε τον έλεγχο

Η απρόβλεπτη φύση της ζωής και τα γεγονότα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε, μας κάνουν συχνά να αισθανόμαστε ανίσχυροι και ευάλωτοι. Σε αυτές τις στιγμές, οι προλήψεις λειτουργούν ως καθησυχαστικές τελετουργίες, προσφέροντας την ψευδαίσθηση του ελέγχου απέναντι στην αβεβαιότητα. Κινήσεις όπως το χτύπημα του ξύλου ή το σταύρωμα των δαχτύλων γίνονται συμβολικές ασπίδες απέναντι στην κακοτυχία και δημιουργούν μια αίσθηση προβλεψιμότητας και παρηγοριάς.

Αυτές οι τελετουργικές συμπεριφορές προσφέρουν την ψευδαίσθηση ότι μπορούμε να επηρεάσουμε ή να κατευθύνουμε την έκβαση των γεγονότων προς όφελός μας, έστω και για λίγο. Είναι σαν να μπορούμε, για μια φευγαλέα στιγμή, να προσαρμόσουμε τον κόσμο στη θέλησή μας, περιορίζοντας το άγχος και την αναστάτωση που προκαλούν τόσο συχνά τα απρόοπτα της ζωής. Οι προλήψεις γίνονται έτσι καθησυχαστικοί συνοδοιπόροι σε έναν αβέβαιο κόσμο, προσφέροντας μια φαινομενική δυνατότητα ελέγχου πάνω σε όσα δεν ελέγχονται.

2. Η επιρροή του πολιτισμού και του κοινωνικού περιβάλλοντος

Οι προλήψεις δεν αποτελούν απλώς μεμονωμένες ιδιορρυθμίες. Αντανακλούν συλλογικές ανθρώπινες εμπειρίες. Η τάση μας να ευθυγραμμιζόμαστε με τις πεποιθήσεις της κοινότητάς μας τις κάνει να μοιάζουν με αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητάς μας. Συχνά μας συνδέουν με την πολιτισμική μας κληρονομιά και προσφέρουν μια αίσθηση ασφάλειας και συμμετοχής σε μια ευρύτερη ομάδα.

Όπως έχει διαπιστωθεί σε σχετική μελέτη, η προληπτική συμπεριφορά μπορεί να μεταδίδεται μέσω της κοινωνικής μάθησης, επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον προσωπικό τους έλεγχο πάνω στα γεγονότα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ευρέως διαδεδομένη πρόληψη της αποφυγής των μαύρων γατών: μια πεποίθηση με ιστορικές ρίζες, η οποία συναντάται σε διαφορετικές ηπείρους και πολιτισμούς και δείχνει πόσο βαθιά μπορούν να ριζώσουν οι προλήψεις στη συλλογική ανθρώπινη ψυχολογία.

Είτε πρόκειται για την κοινή πεποίθηση ότι δεν πρέπει να περνάμε κάτω από σκάλες είτε για την τήρηση συγκεκριμένων τελετουργιών σε θρησκευτικές τελετές, αυτές οι συλλογικές δοξασίες καλλιεργούν μια αίσθηση κοινού νοήματος και παράδοσης.

3. Ένας τρόπος διαχείρισης της πίεσης

Χάρη στην καθησυχαστική τους φύση, οι προλήψεις μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως προσωπικοί μηχανισμοί αντιμετώπισης δυσκολιών ή ως τρόποι διαχείρισης συγκεκριμένων καταστάσεων ακραίας αβεβαιότητας ή μεγάλης πίεσης.

Ορισμένοι επαγγελματίες, όπως οι γιατροί, μπορεί κατά καιρούς να στηρίζονται σε τελετουργίες που παραπέμπουν σε προλήψεις, προκειμένου να διαχειριστούν το βάρος ενός επαγγέλματος στο οποίο διακυβεύονται ζητήματα ζωής και θανάτου. Η ίδια τάση μπορεί να εμφανιστεί και σε ανθρώπους από τους οποίους αναμένεται συστηματικά κορυφαία απόδοση. Οι αθλητές, για παράδειγμα, συχνά αναπτύσσουν προσωπικές προλήψεις για να ενισχύσουν την απόδοσή τους και να διαχειριστούν το άγχος.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Basic and Applied Social Psychology εξέτασε τις προληπτικές συμπεριφορές επαγγελματιών παικτών του μπέιζμπολ στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία. Διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί παίκτες με εντονότερες προλήψεις πίστευαν πως οι τελετουργίες τους επηρέαζαν θετικά την ατομική τους απόδοση. Οι Ιάπωνες παίκτες, αντίθετα, έτειναν να θεωρούν ότι οι προλήψεις τους συνέβαλλαν στη συνολική απόδοση της ομάδας.

Ένα ψυχολογικό στήριγμα απέναντι στην αβεβαιότητα

Συμπερασματικά, οι προλήψεις λειτουργούν ως ψυχολογικά εργαλεία που προσφέρουν προσωρινά μια αίσθηση ελέγχου σε περιόδους αβεβαιότητας. Γίνονται συναισθηματικά σωσίβια, περιορίζοντας το άγχος και το αίσθημα ευαλωτότητας.

Αυτή η βαθιά ριζωμένη αναζήτηση ελέγχου εξηγεί τη διαχρονική τους γοητεία. Μέσα από μικρές συμβολικές πράξεις, οι άνθρωποι βρίσκουν έναν τρόπο να διαχειρίζονται την αβεβαιότητα και τις συναισθηματικές διακυμάνσεις της ζωής.