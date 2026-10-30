Οι εφαρμογές γνωριμιών υπόσχονται περισσότερες ευκαιρίες για νέες γνωριμίες και την αναζήτηση του ιδανικού συντρόφου. Ωστόσο, για πολλούς χρήστες η ατελείωτη περιήγηση σε προφίλ, τα διαδοχικά swipes και η συνεχής αξιολόγηση πιθανών συντρόφων έχουν μετατρέψει το online dating σε μια εξαντλητική διαδικασία.

Ενδεικτικά, έρευνα του 2024 σε 1.000 Αμερικανούς που είχαν χρησιμοποιήσει dating apps μέσα στον προηγούμενο χρόνο έδειξε ότι το 78% αισθανόταν τουλάχιστον περιστασιακά συναισθηματική, πνευματική ή σωματική εξάντληση από τη χρήση τους.

Την ίδια στιγμή, μελέτη των Sharabi και συνεργατών, που δημοσιεύθηκε το 2026, κατέγραψε αύξηση της συναισθηματικής εξάντλησης και του αισθήματος αναποτελεσματικότητας όσο περνούσε ο χρόνος χρήσης των εφαρμογών. Με άλλα λόγια, αρκετοί χρήστες αισθάνονται ότι καταβάλλουν προσπάθεια για να γνωρίσουν κάποιον, χωρίς όμως να βλέπουν το αποτέλεσμα που επιθυμούν. Η εμπειρία αυτή φαίνεται να είναι εντονότερη σε άτομα που αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα άγχους, κατάθλιψης ή μοναξιάς.

Γιατί, όμως, οι εφαρμογές που υποτίθεται ότι διευκολύνουν τις γνωριμίες μπορούν τελικά να προκαλέσουν τόσο μεγάλη κόπωση; Τέσσερις μηχανισμοί, που σχετίζονται με την ψυχολογία της επιλογής και τον τρόπο λειτουργίας των dating apps, προσφέρουν πιθανές εξηγήσεις.

1. Οι υπερβολικά πολλές επιλογές δυσκολεύουν την απόφαση

Η πρόσβαση σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες προφίλ δημιουργεί αρχικά την εντύπωση ότι οι πιθανότητες να βρεθεί ένας κατάλληλος σύντροφος είναι περισσότερες. Στην πραγματικότητα, όμως, η πληθώρα επιλογών μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «παράδοξο της επιλογής»: Όσο περισσότερες εναλλακτικές έχουμε στη διάθεσή μας, τόσο δυσκολότερο μπορεί να γίνει να αποφασίσουμε, ενώ συχνά μειώνεται και η ικανοποίηση από την τελική επιλογή.

Σε τρεις μελέτες των Pronk και Denissen το 2020, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι συμμετέχοντες γίνονταν σταδιακά πιο επιλεκτικοί όσο αξιολογούσαν περισσότερους πιθανούς συντρόφους. Η πιθανότητα να αποδεχθούν κάποιον μειώθηκε κατά μέσο όρο κατά 27% από την πρώτη έως την τελευταία επιλογή.

Αντίστοιχα, πειραματική μελέτη του 2026 έδειξε ότι οι φοιτητές που εξέτασαν περισσότερα προφίλ αποδέχθηκαν περίπου το 17% των πιθανών συντρόφων, έναντι 24% όσων είχαν μικρότερο αριθμό επιλογών. Παράλληλα, η έκθεση σε περισσότερα προφίλ συνδέθηκε με εντονότερο αίσθημα υπερφόρτωσης.

Έτσι, η διαρκής σκέψη ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος καλύτερος στο επόμενο swipe δυσκολεύει την απόφαση και ενισχύει την αναποφασιστικότητα.

2. Η εμφάνιση αποκτά μεγαλύτερη σημασία από την πραγματική συμβατότητα

Όταν κάποιος καλείται να αξιολογήσει δεκάδες ανθρώπους μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, είναι φυσικό να καταφεύγει σε γρήγορα και εύκολα αναγνωρίσιμα κριτήρια.

Στις εφαρμογές γνωριμιών, η φωτογραφία και η πρώτη εντύπωση συχνά καθορίζουν αν ένας χρήστης θα συνεχίσει να εξετάζει ένα προφίλ ή θα περάσει στο επόμενο. Έτσι, χαρακτηριστικά όπως η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα από στοιχεία που απαιτούν περισσότερο χρόνο για να αξιολογηθούν.

Έρευνα των Lenton και Francesconi το 2010, η οποία βασίστηκε σε συναντήσεις ταχείας γνωριμίας (speed dating), έδειξε ότι όσο αυξανόταν ο αριθμός των πιθανών συντρόφων, τόσο μεγαλύτερη σημασία αποκτούσαν χαρακτηριστικά που μπορούσαν να εκτιμηθούν με μια γρήγορη ματιά, όπως το ύψος και το βάρος.

Αντίθετα, στοιχεία όπως η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάσταση επηρέαζαν λιγότερο τις επιλογές. Το πρόβλημα είναι ότι η ουσιαστική συμβατότητα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε μία φωτογραφία ή σε λίγες γραμμές περιγραφής.

3. Το γρήγορο swiping μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση

Η διαδικασία των συνεχόμενων επιλογών δεν επηρεάζει μόνο τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε τους άλλους, αλλά ενδέχεται να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας.

Σε πείραμα των Thomas και συνεργατών το 2026, οι ερευνητές εξέτασαν πώς διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης πιθανών συντρόφων επηρεάζουν την αυτοεικόνα των συμμετεχόντων.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι όσοι ενθαρρύνονταν να αποφασίζουν γρήγορα και περισσότερο διαισθητικά ανέφεραν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση σε σύγκριση με εκείνους που έπαιρναν περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουν τις επιλογές τους.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες που βασίζονταν περισσότερο στις αυθόρμητες κρίσεις ένιωθαν νωρίτερα ότι είχαν κατακλυστεί από τον μεγάλο αριθμό επιλογών.

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι δεν έχει σημασία μόνο πόσα προφίλ βλέπει κάποιος, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τις εφαρμογές γνωριμιών.

4. Η πραγματική χημεία δεν προβλέπεται από ένα προφίλ

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του online dating είναι ότι, παρά τις πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει κάποιος για έναν πιθανό σύντροφο, παραμένει δύσκολο να προβλέψει αν θα υπάρξει πραγματική έλξη όταν οι δύο άνθρωποι συναντηθούν από κοντά.

Μια μελέτη του 2017 από τους Joel και συνεργάτες εξέτασε κατά πόσο μπορεί να προβλεφθεί η ρομαντική έλξη μέσα από περισσότερα από 100 χαρακτηριστικά προσωπικότητας και προτιμήσεων. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν, μεταξύ άλλων, μοντέλα μηχανικής μάθησης, αναλύοντας στοιχεία που είχαν συλλεχθεί πριν από συναντήσεις speed dating.

Τα μοντέλα μπορούσαν να εκτιμήσουν σε κάποιο βαθμό πόσο πιθανό ήταν ένα άτομο να βρίσκει τους άλλους ελκυστικούς ή να προκαλεί το ενδιαφέρον τους. Δεν κατάφεραν, ωστόσο, να προβλέψουν με αξιοπιστία αν δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι θα αισθάνονταν αμοιβαία έλξη όταν συναντιούνταν.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και δύο άνθρωποι που φαίνονται ιδανικά ταιριαστοί με βάση τα χαρακτηριστικά των προφίλ τους μπορεί να μη νιώσουν καμία χημεία στην πραγματική ζωή. Αντίθετα, μια απρόσμενη γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί σε μια ουσιαστική σχέση.

Γιατί το online dating καταλήγει να μας κουράζει

Οι εφαρμογές γνωριμιών έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν σύντροφο, προσφέροντας πρόσβαση σε πολύ περισσότερες επιλογές από όσες θα είχαν σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον γνωριμιών.

Ωστόσο, η συνεχής αξιολόγηση προφίλ, η πίεση για γρήγορες αποφάσεις και η δυσκολία να προβλεφθεί η πραγματική χημεία μπορούν να μετατρέψουν την αναζήτηση συντρόφου σε μια διαδικασία που προκαλεί απογοήτευση και συναισθηματική εξάντληση.

Τα ερευνητικά δεδομένα δεν σημαίνουν ότι οι εφαρμογές γνωριμιών είναι αναποτελεσματικές ή ότι όλοι οι χρήστες βιώνουν την ίδια εμπειρία. Αναδεικνύουν, όμως, μια σημαντική αντίφαση της ψηφιακής εποχής: Περισσότερες επιλογές δεν σημαίνουν απαραίτητα περισσότερες ουσιαστικές γνωριμίες.

Και όταν το ατελείωτο scrolling αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με υποχρέωση παρά με ευκαιρία για μια νέα σχέση, ίσως το ζητούμενο δεν είναι να δούμε ακόμη περισσότερα προφίλ, αλλά να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αναζητούμε τον άνθρωπο που μας ταιριάζει.