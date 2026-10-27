Πέφτουμε στο κρεβάτι, τα φώτα σβήνουν και κλείνουμε τα μάτια. Το μόνο που θέλουμε είναι ξεκουραστούμε, αφήνοντας πίσω όσα μας πίεσαν μέσα στην ημέρα. Όμως όταν μας πάρει ο ύπνος, το μυαλό ξεκινάει τα δικά του «παιχνίδια». Κάποιες νύχτες, τα δυσάρεστα όνειρα κυριαρχούν, προκαλώντας αφυπνίσεις και μια δυσάρεστη αίσθηση ακόμη και μετά το ξύπνημα.

Πόσο τυχαίες είναι αυτά τα άσχημα όνειρα και τι σχέση μπορεί να έχουν με όσα μας απασχολούν όσο είμαστε ξύπνιοι; Ο εγκέφαλός μας έχει την τάση να κρατά όσα μας απασχολούν, ακόμη και αφού ξαπλώσουμε. Μια νέα μελέτη από πανεπιστήμια στην Ιταλία υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι που ανησυχούν πολύ ίσως δυσκολεύονται περισσότερο να ξεφύγουν από τις αρνητικές σκέψεις και στον ύπνο τους.

Η «πηγή του κακού» για τους εφιάλτες

Ερευνητές, με επικεφαλής τον Βιτόριο Λέντσο, από το Πανεπιστήμιο της Κατάνια, εξέτασαν μέσω ερωτηματολογίων 389 ενήλικες, καταγράφοντας τα όνειρά τους, τον βαθμό ανησυχίας που βιώνουν μέσα στην ημέρα, καθώς και συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης.

Όσοι ανησυχούσαν περισσότερο ανέφεραν και περισσότερα δυσάρεστα όνειρα. Το ίδιο ίσχυε για εκείνους που εμφάνιζαν καταθλιπτικά συμπτώματα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες που δήλωναν ότι τα όνειρά τους επηρέαζαν τη διάθεσή τους την επόμενη ημέρα ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα άγχους. Σύμφωνα με το PsyPost, το στρες παρουσίαζε τις ισχυρότερες συνδέσεις με τις υπόλοιπες εμπειρίες που μέτρησαν οι ερευνητές.

Οι ψυχολόγοι ονομάζουν αυτή τη σύνδεση ανάμεσα στη ζωή όταν είμαστε ξύπνιοι και στα όνειρα «υπόθεση της συνέχειας». Αν, για παράδειγμα, περάσετε την ημέρα ανησυχώντας για τη δουλειά σας, δεν θα ήταν ασυνήθιστο να εμφανιστεί και στα όνειρά σας το ίδιο βράδυ. Οι ερευνητές υποψιάζονται επίσης ότι τα δυσάρεστα όνειρα μπορούν να ενισχύουν το άγχος την επόμενη ημέρα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο.

Μια απλή κίνηση για έλεγχο των ονείρων

Αν έχετε κουραστεί από τα δυσάρεστα όνειρα, η Ντίρντρε Μπάρετ, ερευνήτρια των ονείρων στο Χάρβαρντ, προτείνει, πριν σας πάρει ο ύπνος, να σκεφτείτε κάτι που θα σας άρεσε πραγματικά να ονειρευτείτε. Σε παλαιότερη έρευνα, περίπου οι μισοί φοιτητές που δοκίμασαν αυτή την πρακτική κατάφεραν να ονειρευτούν το θέμα που είχαν επιλέξει. Κι αν λειτουργήσει, ίσως απολαύσετε επιτέλους έναν καλό ύπνο, χωρίς ο εγκέφαλός σας να σας παρασύρει σε ακόμη ένα αγχωτικό σενάριο.

«Σκεφτείτε τι θα θέλατε να ονειρευτείτε. Μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόσωπο που θα θέλατε να δείτε απόψε στον ύπνο σας ή ένα αγαπημένο μέρος. Κάποιοι απολαμβάνουν τα όνειρα στα οποία πετούν, ενώ άλλοι έχουν ένα αγαπημένο όνειρο που τους έχει μείνει αξέχαστο», ανέφερε σε παλαιότερη συνέντευξή της η Ντίρντρε Μπάρετ στο Harvard Gazette και κατέληγε:

«Επιλέξτε, λοιπόν, τι θα θέλατε να ονειρευτείτε. Αν πρόκειται για κάτι γενικό, όπως ένα πρόσωπο ή ένα μέρος, απλώς φέρτε το στο μυαλό σας. Μπορείτε επίσης να βάλετε στο κομοδίνο σας μια φωτογραφία σχετική με αυτό που θέλετε να δείτε στο όνειρό σας, ώστε να είναι η τελευταία εικόνα που θα κοιτάξετε πριν κοιμηθείτε».

Αν εστιάζετε σε ένα συγκεκριμένο αγαπημένο όνειρο, δοκιμάστε να το αναπαραστήσετε νοερά προτού σας πάρει ο ύπνος. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονται οι πιθανότητες να δείτε κάτι παρόμοιο. Η πρακτική αυτή όχι μόνο κάνει πιθανότερο να ονειρευτείτε το περιεχόμενο που έχετε επιλέξει, αλλά μειώνει και την πιθανότητα να δείτε όνειρα που προκαλούν άγχος».